Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı

21:00 03.12.2025 (güncellendi: 21:27 03.12.2025)
Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin’i 104-77 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı.
Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin’i mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 14. kez müzesine götürdü.
Maçı 104-77 önde tamamlayan sarı lacivertli takımda Emma Meesseman, 2025’in en değerli oyuncusu seçildi. Şampiyonluk madalyalarının dağıtılmasının ardından Fenerbahçeli oyunculara kupa takdim edildi.
Kulüp Başkanı Sadettin Saran da oyuncularla birlikte kupayı kaldırdı. Sarı-lacivertli ekip, büyük sevinçle taraftarlarını selamladı.