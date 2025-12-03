Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/fenerbahce-opet-cumhurbaskanligi-kupasini-kazandi--1101525061.html
Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı
Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin’i 104-77 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T21:00+0300
2025-12-03T21:27+0300
spor
fenerbahçe opet
mersin
mersin büyükşehir belediyesi
mersin valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101525527_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a5a4e64b0f6c4a3c51a882524a5327c2.jpg
Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin’i mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 14. kez müzesine götürdü.Maçı 104-77 önde tamamlayan sarı lacivertli takımda Emma Meesseman, 2025’in en değerli oyuncusu seçildi. Şampiyonluk madalyalarının dağıtılmasının ardından Fenerbahçeli oyunculara kupa takdim edildi.Kulüp Başkanı Sadettin Saran da oyuncularla birlikte kupayı kaldırdı. Sarı-lacivertli ekip, büyük sevinçle taraftarlarını selamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/fenerbahce-hapoel-tel-avivi-devirdi-farkli-bir-ulkede-bize-ic-saha-atmosferini-yasattilar-1100989820.html
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101525527_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d35a095eeabff485a5e0e7030fa05bb7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe opet, mersin, mersin büyükşehir belediyesi, mersin valiliği
fenerbahçe opet, mersin, mersin büyükşehir belediyesi, mersin valiliği

Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı

21:00 03.12.2025 (güncellendi: 21:27 03.12.2025)
© AA / Akın ÇeliktaşFenerbahçe Opet
Fenerbahçe Opet - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© AA / Akın Çeliktaş
Abone ol
Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin’i 104-77 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı.
Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin’i mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 14. kez müzesine götürdü.
Maçı 104-77 önde tamamlayan sarı lacivertli takımda Emma Meesseman, 2025’in en değerli oyuncusu seçildi. Şampiyonluk madalyalarının dağıtılmasının ardından Fenerbahçeli oyunculara kupa takdim edildi.
Kulüp Başkanı Sadettin Saran da oyuncularla birlikte kupayı kaldırdı. Sarı-lacivertli ekip, büyük sevinçle taraftarlarını selamladı.
Fenerbahçe Beko - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
SPOR
Fenerbahçe, Hapoel Tel Aviv'i devirdi: 'Farklı bir ülkede bize iç saha atmosferini yaşattılar'
14 Kasım, 07:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала