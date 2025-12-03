https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/fenerbahce-opet-cumhurbaskanligi-kupasini-kazandi--1101525061.html

Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı

Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı

Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i 104-77 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. 03.12.2025

Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin’i mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 14. kez müzesine götürdü.Maçı 104-77 önde tamamlayan sarı lacivertli takımda Emma Meesseman, 2025’in en değerli oyuncusu seçildi. Şampiyonluk madalyalarının dağıtılmasının ardından Fenerbahçeli oyunculara kupa takdim edildi.Kulüp Başkanı Sadettin Saran da oyuncularla birlikte kupayı kaldırdı. Sarı-lacivertli ekip, büyük sevinçle taraftarlarını selamladı.

