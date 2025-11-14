https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/fenerbahce-hapoel-tel-avivi-devirdi-farkli-bir-ulkede-bize-ic-saha-atmosferini-yasattilar-1100989820.html

Fenerbahçe, Hapoel Tel Aviv'i devirdi: 'Farklı bir ülkede bize iç saha atmosferini yaşattılar'

Fenerbahçe, Hapoel Tel Aviv'i devirdi: 'Farklı bir ülkede bize iç saha atmosferini yaşattılar'

Sputnik Türkiye

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında Almanya'da konuk ettiği İsrail takımı Hapoel IBI'yi 74-68 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-14T07:49+0300

2025-11-14T07:49+0300

2025-11-14T07:49+0300

spor

fenerbahçe beko

fenerbahçe

euroleague

sarunas jasikevicius

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1100989963_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_6dd87d95939caedab8c676e442ef1e4b.jpg

EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Münih kentinde İsrail ekibi Hapoel IBI'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, SAP Garden'da oynanan mücadeleden 74-68 galip ayrıldı.Münih'te bulunan SAP Garden'da oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı Sarunas Jasikevicius, takımı ve taraftarları tebrik ederek sözlerine başladı.Tribünlere gelen taraftarlara teşekkür eden Jasikevicius, "Farklı bir ülkede bize iç saha atmosferini yaşatmayı başardılar. Böyle bir desteği alabildiğimiz için çok şanslı hissetmeliyiz. Bizim için çok iyi iki maç oldu. Atılan sayılardan, oynanan oyunlardan farklı olarak takım ruhu, her oyuncunun takıma katkısı harikaydı. Herkes sadece skor üreterek değil, farklı şekillerde katkı verdi. Bunun dışında 2 ofansif olarak çok iyi takımı kendi ortalamalarının çok altında tutarak kazandık. Harika bir haftaydı ama bununla tatmin olmamalıyız. Henüz istediğimiz yerden uzaktayız. Oraya ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Takımın savunma anlamında her şeyini ortaya koyduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Sezonun bu bölümünde her zaman aynı şeyi söylüyorum. Çok çalışarak, vücudunuzu ortaya koyarak, efor ortaya koyarak kazanabilirsiniz. Ofansif olarak bu dönemde harika olamayız, birçok takım aynı durumu yaşıyor ama savunmada mücadele ederek, ortadaki toplara atlayarak kazanabilirsiniz. Biz de bunu yapıyoruz." açıklamasını yaptı.Hapoel IBI karşısında oynadığı oyunla dikkati çeken Onuralp Bitim'le ilgili de konuşan Jasikevicius, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/olayli-galatasaray---fenerbahce-derbisi-icin-3-yil-4-ay-15-gun-hapis-talebi-aralarinda-futbolcular-1100978233.html

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe beko, fenerbahçe, euroleague, sarunas jasikevicius, i̇srail