Erzurum’da yaban keçisini avlayan 2 kişiye 970 bin lira ceza

Erzurum’un Kemah ilçesinde yasa dışı avlanan iki kişi, araçlarında vurulmuş yaban keçisi ve biri yivli üç tüfekle yakalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

Erzurum’un Kemah ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen iki kişiye, yaban keçisini avladıkları gerekçesiyle toplam 970 bin 827 lira ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, olayı resmi sosyal medya hesabından duyurdu.DKMP Genel Müdürlüğü, paylaştığı açıklamada yasa dışı avcılıkla mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Denetimlerin, kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde düzenli olarak gerçekleştirildiği belirtildi.Şüpheli araç durduruldu, yaban keçisi ve silahlar ele geçirildiEkiplerin Erzincan’ın Kemah ilçesi Yahşiler köyü yakınlarında yaptığı ortak denetimlerde şüpheli bir araç durduruldu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:"İki kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, vurulmuş bir yaban keçisi ve ikisi yivli olmak üzere üç tüfek ele geçirildi. Silahlara el konulurken, şahıslara ilgili kanunlar kapsamında 970 bin 827 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı. Doğayı ve yaban hayatını korumak için denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor."

