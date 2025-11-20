https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/trump-epstein-dosyalarini-yayimlamak-icin-yasa-tasarisini-imzaladim-1101142157.html
Trump: Epstein dosyalarını yayımlamak için yasa tasarısını imzaladım
dünya
abd
jeffrey epstein
donald trump
bill clinton
adalet bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101141649_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_428ade6813bd3cb282400fbdfa5720ab.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein davasıyla ilgili gizli dosyaların yayınlanmasını öngören bir yasa tasarısını imzaladığını söyledi.Sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:ABD Temsilciler Meclisi, ABD Adalet Bakanlığı'nı (DOJ) ölen finansör davasıyla ilgili ek bilgileri yayınlamaya zorlayacak bir yasa tasarısını neredeyse oybirliğiyle destekledi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101141649_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_f5aa8f375510d17aed4a21f726456256.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Epstein dosyalarının açılmasına yönelik yasayı imzaladığını duyurarak, Adalet Bakanlığı'nın kendi talimatıyla Kongre'ye yaklaşık 50 bin sayfalık belge sunduğunu da sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein davasıyla ilgili gizli dosyaların yayınlanmasını öngören bir yasa tasarısını imzaladığını söyledi.
Sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:
Jeffrey Epstein, 2019 yılında Trump yönetimindeki Adalet Bakanlığı tarafından suçlanmıştı (Demokratlar değil!). Epstein ömür boyu bir Demokrat’tı, Demokrat siyasetçilere binlerce dolar bağış yaptı ve Bill Clinton (uçakla 26 kez birlikte seyahat etmişti), Larry Summers (yakın zamanda Harvard dahil birçok kuruldan istifa etti), siyasi aktivist Reid Hoffman, Azınlık Lideri Hakeem Jeffries (Epstein suçlandıktan sonra kampanyası için bağış istemişti), Demokrat Kongre Üyesi Stacey Plaskett ve daha pek çok tanınmış Demokrat isimle yakın ilişkilere sahipti.
Belki de bu Demokratlar ve Epstein ile olan bağlantıları hakkındaki gerçekler yakında ortaya çıkacaktır; çünkü EPSTEIN DOSYALARININ AÇILMASI YASASINI AZ ÖNCE İMZALADIM! Bilindiği üzere Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Senato Çoğunluk Lideri John Thune’dan bu tasarıyı Meclis ve Senato’dan geçirmelerini istemiştim. Bu talep sayesinde oylama neredeyse oybirliğiyle kabul edildi. Talimatımla, Adalet Bakanlığı şimdiden Kongre’ye yaklaşık elli bin sayfa belge teslim etmiş durumda.
