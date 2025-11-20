Trump: Epstein dosyalarını yayımlamak için yasa tasarısını imzaladım

Jeffrey Epstein, 2019 yılında Trump yönetimindeki Adalet Bakanlığı tarafından suçlanmıştı (Demokratlar değil!). Epstein ömür boyu bir Demokrat’tı, Demokrat siyasetçilere binlerce dolar bağış yaptı ve Bill Clinton (uçakla 26 kez birlikte seyahat etmişti), Larry Summers (yakın zamanda Harvard dahil birçok kuruldan istifa etti), siyasi aktivist Reid Hoffman, Azınlık Lideri Hakeem Jeffries (Epstein suçlandıktan sonra kampanyası için bağış istemişti), Demokrat Kongre Üyesi Stacey Plaskett ve daha pek çok tanınmış Demokrat isimle yakın ilişkilere sahipti.

Belki de bu Demokratlar ve Epstein ile olan bağlantıları hakkındaki gerçekler yakında ortaya çıkacaktır; çünkü EPSTEIN DOSYALARININ AÇILMASI YASASINI AZ ÖNCE İMZALADIM! Bilindiği üzere Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Senato Çoğunluk Lideri John Thune’dan bu tasarıyı Meclis ve Senato’dan geçirmelerini istemiştim. Bu talep sayesinde oylama neredeyse oybirliğiyle kabul edildi. Talimatımla, Adalet Bakanlığı şimdiden Kongre’ye yaklaşık elli bin sayfa belge teslim etmiş durumda.