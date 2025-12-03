https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/disisleri-bakani-fidan-gemilere-saldiri-savas-cografyasinin-genisledigini-gosteriyor-bu-cok-1101522946.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Gemilere saldırı savaş coğrafyasının genişlediğini gösteriyor, bu çok korkutucu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de basın mensuplarına açıklamalarda... 03.12.2025
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ukrayna'nın Karadeniz'de sivil gemilere yönelik saldırıları hakkında konuşan Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:Bakan Fidan, “Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye’den daha uygun bir yer yok” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ukrayna'nın Karadeniz'de sivil gemilere yönelik saldırıları hakkında konuşan Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:
Gemilere saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor, ticareti etkiliyor. Gemilere saldırı savaş coğrafyasının genişlediğini gösteriyor, bu çok korkutucu
Bakan Fidan, “Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye’den daha uygun bir yer yok” ifadelerini kullandı.