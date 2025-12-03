https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/disisleri-bakani-fidan-gemilere-saldiri-savas-cografyasinin-genisledigini-gosteriyor-bu-cok-1101522946.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Gemilere saldırı savaş coğrafyasının genişlediğini gösteriyor, bu çok korkutucu

Dışişleri Bakanı Fidan: Gemilere saldırı savaş coğrafyasının genişlediğini gösteriyor, bu çok korkutucu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’de basın mensuplarına açıklamalarda... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ukrayna'nın Karadeniz'de sivil gemilere yönelik saldırıları hakkında konuşan Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:Bakan Fidan, “Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye’den daha uygun bir yer yok” ifadelerini kullandı.

