Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/disisleri-bakani-fidan-gemilere-saldiri-savas-cografyasinin-genisledigini-gosteriyor-bu-cok-1101522946.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Gemilere saldırı savaş coğrafyasının genişlediğini gösteriyor, bu çok korkutucu
Dışişleri Bakanı Fidan: Gemilere saldırı savaş coğrafyasının genişlediğini gösteriyor, bu çok korkutucu
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’de basın mensuplarına açıklamalarda... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T20:06+0300
2025-12-03T20:06+0300
türki̇ye
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098097061_0:794:1082:1403_1920x0_80_0_0_7029ce4bfe80970d439648940278042b.jpg
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ukrayna'nın Karadeniz'de sivil gemilere yönelik saldırıları hakkında konuşan Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:Bakan Fidan, “Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye’den daha uygun bir yer yok” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/dgm-rusyadan-gurcistana-giden-gemi-karadenizde-saldiriya-ugradi-1101467691.html
türki̇ye
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098097061_0:594:1082:1406_1920x0_80_0_0_8163cdfe23b40bdffc3aa1d34b97cfd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi

Dışişleri Bakanı Fidan: Gemilere saldırı savaş coğrafyasının genişlediğini gösteriyor, bu çok korkutucu

20:06 03.12.2025
© Fotoğraf : Dışişleri Bakanlığı XHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© Fotoğraf : Dışişleri Bakanlığı X
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ukrayna'nın Karadeniz'de sivil gemilere yönelik saldırıları hakkında konuşan Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:
Gemilere saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor, ticareti etkiliyor. Gemilere saldırı savaş coğrafyasının genişlediğini gösteriyor, bu çok korkutucu
Bakan Fidan, “Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye’den daha uygun bir yer yok” ifadelerini kullandı.
Karadeniz gemiye saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
TÜRKİYE
DGM: Rusya'dan Gürcistan'a giden gemi Karadeniz'de saldırıya uğradı
Dün, 09:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала