‘Dijital tükenmişlik’ çevrimiçi yaşamın 'yeni' normali
‘Dijital tükenmişlik’ çevrimiçi yaşamın 'yeni' normali
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, internet kullanıcılarının büyük bölümünün sürekli bildirimler, sosyal medya yoğunluğu ve kesintisiz çevrimiçi yaşam nedeniyle 'dijital tükenmişlik' yaşadığını ortaya koydu. İşte oranlar ve sonuçlar...
ABD'de MX8 Labs ile Shift.com tarafından yürütülen çalışma, dijital dünyanın artık yalnızca yorucu değil, birçok kişi için günlük yaşamın ayrılmaz ve zorlayıcı bir parçası haline geldiğini gösteriyor.Yüzde 62 sürekli tükenmişlik halindeBin yetişkinle yapılan anket, katılımcıların yüzde 62'sinin tekrar eden dijital tükenmişlik yaşadığını ortaya koydu.En büyük nedenler şöyle sıralandı:'Çalışma-eğlence karışımı yoruyor'Uzmanlara göre tarayıcılar artık hem iş hem de kişisel alanı kapsayan bir 'çalışma-eğlence karışımı'na dönüşmüş durumda ve bu da zihinsel yorgunluğu artırıyor.Hem odak aracı hem dikkat dağıtıcıAraştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, kullanıcıların yüzde 47'sinin tarayıcısının kendilerine 'aynı anda hem odaklanma sağladığını hem de dikkat dağıttığını' söylemesi oldu.Bu durum, dijital çağın temel paradoksu olarak yorumlanıyor.Genç kuşaklar daha yorgunAraştırma, dijital tükenmişliğin kuşaklara göre nasıl farklılık gösterdiğini de ortaya koyuyor:Uzmanlar, genç kuşakların iş ve sosyal hayatlarını aynı dijital ortamda yürütmesinin yorgunluk seviyelerini artırdığını belirtiyor.Dijital dikkat kaybının maliyetiKatılımcıların yüzde 43'ü gün içinde tarayıcıda sık sık odak kaybı yaşadığını belirtiyor.Yüzde 13'ü ise dikkati dağıldığında 30 dakikadan fazla zaman kaybettiğini söylüyor.Uzmanlar, bu kaybın dijital verimlilik kadar akıl sağlığını da etkilediğine işaret ediyor.'Daha sakin internet' çağrısıRaporun genel sonucununda sorunun 'çok fazla teknoloji' değil, 'insanın çalışma ve yaşama biçimine uyum sağlamayan teknoloji' olduğu belirtildi.Kullanıcılar yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda yorucu olmayan, bağlamı anlayan, bildirimleri yönetebilen ve iş ile özel yaşamı ayıran tarayıcılar talep ediyor.Teknoloji sektörünün bu taleplere nasıl yanıt vereceği ise önümüzdeki dönemin en önemli tartışma başlıklarından biri olarak görülüyor.
‘Dijital tükenmişlik’ çevrimiçi yaşamın 'yeni' normali

19:32 03.12.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Dijital Tükenmişlik (Temsili) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yeni bir araştırma, internet kullanıcılarının büyük bölümünün sürekli bildirimler, sosyal medya yoğunluğu ve kesintisiz çevrimiçi yaşam nedeniyle 'dijital tükenmişlik' yaşadığını ortaya koydu.
ABD’de MX8 Labs ile Shift.com tarafından yürütülen çalışma, dijital dünyanın artık yalnızca yorucu değil, birçok kişi için günlük yaşamın ayrılmaz ve zorlayıcı bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Yüzde 62 sürekli tükenmişlik halinde

Bin yetişkinle yapılan anket, katılımcıların yüzde 62’sinin tekrar eden dijital tükenmişlik yaşadığını ortaya koydu.
En büyük nedenler şöyle sıralandı:
Sürekli bildirimler: Yüzde 24
Sosyal medya: Yüzde 23
Haber paylaşımları: Yüzde 18

‘Çalışma-eğlence karışımı yoruyor’

Uzmanlara göre tarayıcılar artık hem iş hem de kişisel alanı kapsayan bir ‘çalışma-eğlence karışımı’na dönüşmüş durumda ve bu da zihinsel yorgunluğu artırıyor.

Hem odak aracı hem dikkat dağıtıcı

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, kullanıcıların yüzde 47’sinin tarayıcısının kendilerine ‘aynı anda hem odaklanma sağladığını hem de dikkat dağıttığını’ söylemesi oldu.
Bu durum, dijital çağın temel paradoksu olarak yorumlanıyor.

Genç kuşaklar daha yorgun

Araştırma, dijital tükenmişliğin kuşaklara göre nasıl farklılık gösterdiğini de ortaya koyuyor:
Milenyaller (Y kuşağı): Yüzde 35 ‘düzenli olarak’ tükenmiş hissediyor
X kuşağı: Yüzde 44 oranıda ‘ara sıra’ tükenmişlik yaşıyor
Baby Boomers: Yüzde 31 hiç tükenmişlik yaşamıyor, yüzde 30 kolayca çevrimdışı olabiliyor.
Uzmanlar, genç kuşakların iş ve sosyal hayatlarını aynı dijital ortamda yürütmesinin yorgunluk seviyelerini artırdığını belirtiyor.

Dijital dikkat kaybının maliyeti

Katılımcıların yüzde 43’ü gün içinde tarayıcıda sık sık odak kaybı yaşadığını belirtiyor.
Yüzde 13’ü ise dikkati dağıldığında 30 dakikadan fazla zaman kaybettiğini söylüyor.
Uzmanlar, bu kaybın dijital verimlilik kadar akıl sağlığını da etkilediğine işaret ediyor.

‘Daha sakin internet’ çağrısı

Raporun genel sonucununda sorunun ‘çok fazla teknoloji' değil, ‘insanın çalışma ve yaşama biçimine uyum sağlamayan teknoloji’ olduğu belirtildi.
Kullanıcılar yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda yorucu olmayan, bağlamı anlayan, bildirimleri yönetebilen ve iş ile özel yaşamı ayıran tarayıcılar talep ediyor.
Teknoloji sektörünün bu taleplere nasıl yanıt vereceği ise önümüzdeki dönemin en önemli tartışma başlıklarından biri olarak görülüyor.
