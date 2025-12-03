Türkiye
SON DAKİKA | Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/asgari-ucrette-ilk-toplanti-tarihi-belli-oldu-1101519980.html
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T18:18+0300
2025-12-03T18:18+0300
türki̇ye
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090969034_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_423658133944a9054c58cf99d346e19f.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/istanbullular-pazar-gunune-dikkat-model-guncellendi-saganak-yagis-uyarisi-geldi-1101519386.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090969034_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1594e11ec69597cac62184f25e15c01e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2026
asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2026

Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

18:18 03.12.2025
© AAAsgari ücret zammı
Asgari ücret zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak.
İstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
TÜRKİYE
İstanbullular pazar gününe dikkat: Model güncellendi, sağanak yağış uyarısı geldi
17:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала