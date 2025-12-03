Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/asgari-ucrette-ilk-toplanti-tarihi-belli-oldu-1101519980.html
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak.