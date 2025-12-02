https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/tff-duyurdu-derbinin-ardindan-pfdk-sevkleri-belli-oldu-1101492789.html

TFF duyurdu: Derbinin ardından PFDK sevkleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 1 Aralık’ta oynanan Fenerbahçe–Galatasaray derbisi başta olmak üzere çeşitli... 02.12.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/01/1101460335_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_9a56f67ffab3ab7a03bd5910f1994c50.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevk kararlarını açıkladı.Fenerbahçe, derbideki 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları' ve 'talimatlara aykırı hareketler' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Kulübün idarecisi Ali Bozan, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 2 Aralık’tan itibaren tedbirli olarak kurula gönderildi. Sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş ise müsabakadaki 'hakaret' gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.Galatasaray da derbideki 'çirkin ve kötü tezahürat' ve 'saha olayları' nedeniyle kurula sevk edildi. Kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, maç sonrası medyaya yaptığı açıklamalarda 'futbolun itibarını zedeleyici ifadeler' kullandığı gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK’ya gönderildi.Antrenör Serhat Doğan ise 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 2 Aralık’tan itibaren tedbirli şekilde sevk edildi.Beşiktaş ve Serdar Adalı da sevk edildiBeşiktaş, 26 Kasım’da kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik ifadeler' bulunduğu gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Aynı paylaşımda yer alan açıklamalar nedeniyle kulüp başkanı Serdal Adalı da tedbirsiz olarak disipline gönderildi.PFDK’nın söz konusu sevklerle ilgili kararları ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.

