Depresyonda yeni tedavi: Nitröz oksit 'hızlı iyileşme' sağlayabilir

Yapılan araştırmada depresyon tedavisinde antidepresanların fayda etmediği hastalarda Nitröz oksitin daha hızlı iyileşme sağladığı görüldü.
Birmingham Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, nitröz oksitin majör depresif bozukluk ve tedaviye dirençli depresyonda hızlı iyileşme sağlayabileceğini keşfetti. Yedi klinik çalışmayı inceleyen meta-analiz, nitröz oksitin depresyon semptomlarını 24 saat içinde anlamlı şekilde azaltabildiğini ortaya koydu.Hızlı etki, ancak 'tekrar gerekiyor'Analiz, yüzde 50 konsantrasyonda kullanılan edilen klinik nitröz oksitin tek bir seansının, depresyon semptomlarında hızlı azalmalara yol açtığını ancak bu iyileşmelerin genellikle bir hafta sonra devam etmediğini gösterdi. Hastalar haftalar boyunca tekrarlanan tedaviler aldığında ise faydalar daha uzun sürdü.Ulusal Sağlık Hizmeti'nde ilk deneme yoldaEkip, bulguların ardından Birleşik Krallık'ta nitröz oksitin majör depresyon tedavisi olarak sunulup sunulamayacağını inceleyen ilk sağlık hizmeti denemesini planlıyor. Bu denemenin sonuçları, standart tedavilerden fayda görmeyen hastalar için yeni bir seçenek oluşturabilir.Araştırmanın kıdemli yazarı Profesör Steven Marwaha, "Bu, mevcut tedaviler tarafından başarısız olan depresyon hastaları için nitröz oksitin potansiyelini anlamada önemli bir kilometre taşı" açıklamasını yaptı.
Hızlı etki, ancak 'tekrar gerekiyor'

Analiz, yüzde 50 konsantrasyonda kullanılan edilen klinik nitröz oksitin tek bir seansının, depresyon semptomlarında hızlı azalmalara yol açtığını ancak bu iyileşmelerin genellikle bir hafta sonra devam etmediğini gösterdi.
Hastalar haftalar boyunca tekrarlanan tedaviler aldığında ise faydalar daha uzun sürdü.

Ulusal Sağlık Hizmeti'nde ilk deneme yolda

Ekip, bulguların ardından Birleşik Krallık'ta nitröz oksitin majör depresyon tedavisi olarak sunulup sunulamayacağını inceleyen ilk sağlık hizmeti denemesini planlıyor. Bu denemenin sonuçları, standart tedavilerden fayda görmeyen hastalar için yeni bir seçenek oluşturabilir.
Araştırmanın kıdemli yazarı Profesör Steven Marwaha, "Bu, mevcut tedaviler tarafından başarısız olan depresyon hastaları için nitröz oksitin potansiyelini anlamada önemli bir kilometre taşı" açıklamasını yaptı.
