https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/borsa-istanbuldaki-manipulasyon-sorusturmasinda-aref-ghafouri-tutuklandi-1101525401.html
Borsa İstanbul’daki manipülasyon soruşturmasında Aref Ghafouri tutuklandı
Borsa İstanbul’daki manipülasyon soruşturmasında Aref Ghafouri tutuklandı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul’daki manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan illüzyonist Aref Ghafouri tutuklandı. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T21:18+0300
2025-12-03T21:18+0300
2025-12-03T21:44+0300
türki̇ye
aref ghafouri
borsa i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103449/78/1034497805_0:22:1200:698_1920x0_80_0_0_0aa9da3d465934336f029a51837930de.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK raporları doğrultusunda bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapıldığını tespit etmişti. Soruşturma kapsamında aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül, illüzyonist Aref Ghafouri ve iş insanı Cemal Çetinkaya’nın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Hakimlik, Aref Ghafouri’nin de aralarında bulunduğu 8 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/eski-futbolcu-gokhan-gonul-hakkinda-karar-cikti-1101521062.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103449/78/1034497805_69:0:1136:800_1920x0_80_0_0_3653816fe49cb4606efdba3a0a31c0a7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aref ghafouri, borsa i̇stanbul
aref ghafouri, borsa i̇stanbul
Borsa İstanbul’daki manipülasyon soruşturmasında Aref Ghafouri tutuklandı
21:18 03.12.2025 (güncellendi: 21:44 03.12.2025)
Borsa İstanbul’daki manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan illüzyonist Aref Ghafouri tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK raporları doğrultusunda bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapıldığını tespit etmişti.
Soruşturma kapsamında aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül, illüzyonist Aref Ghafouri ve iş insanı Cemal Çetinkaya’nın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Hakimlik, Aref Ghafouri’nin de aralarında bulunduğu 8 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı.