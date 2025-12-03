https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/borsa-istanbuldaki-manipulasyon-sorusturmasinda-aref-ghafouri-tutuklandi-1101525401.html

Borsa İstanbul’daki manipülasyon soruşturmasında Aref Ghafouri tutuklandı

Borsa İstanbul'daki manipülasyon soruşturmasında Aref Ghafouri tutuklandı

03.12.2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK raporları doğrultusunda bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapıldığını tespit etmişti. Soruşturma kapsamında aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül, illüzyonist Aref Ghafouri ve iş insanı Cemal Çetinkaya’nın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Hakimlik, Aref Ghafouri’nin de aralarında bulunduğu 8 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

