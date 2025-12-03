https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/bmden-karar-cikti-israil-suriyeden-cekilmeli-1101494209.html
BM'den karar çıktı: İsrail Suriye'den çekilmeli
BM Genel Kurulu, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki işgalini ve fiili ilhakını yasa dışı ilan eden ve İsrail’i bölgeden çekilmeye çağıran kararı onayladı 03.12.2025, Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail’in Suriye’ye ait Golan Tepeleri üzerindeki durumu ile ilgili olarak aldığı kararı kabul etti. Kararda, İsrail’in Golan bölgesindeki fiili kontrolünün yasadışı olduğu ifade edilerek, ülkenin bölgeden çekilmesi çağrısı yapıldı.Kararın, uluslararası hukuk çerçevesinde bölgesel istikrar ve barışın korunması amacıyla alındığı belirtiliyor. İsrail’in bu karara yanıtı ise henüz açıklanmadı.
