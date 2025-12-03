https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/bmden-karar-cikti-israil-suriyeden-cekilmeli-1101494209.html

BM'den karar çıktı: İsrail Suriye'den çekilmeli

BM Genel Kurulu, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki işgalini ve fiili ilhakını yasa dışı ilan eden ve İsrail’i bölgeden çekilmeye çağıran kararı onayladı 03.12.2025, Sputnik Türkiye

dünya

ortadoğu

i̇srail

golan tepeleri

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail’in Suriye’ye ait Golan Tepeleri üzerindeki durumu ile ilgili olarak aldığı kararı kabul etti. Kararda, İsrail’in Golan bölgesindeki fiili kontrolünün yasadışı olduğu ifade edilerek, ülkenin bölgeden çekilmesi çağrısı yapıldı.Kararın, uluslararası hukuk çerçevesinde bölgesel istikrar ve barışın korunması amacıyla alındığı belirtiliyor. İsrail’in bu karara yanıtı ise henüz açıklanmadı.

i̇srail

golan tepeleri

ortadoğu, i̇srail, golan tepeleri, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi