Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/bmden-karar-cikti-israil-suriyeden-cekilmeli-1101494209.html
BM'den karar çıktı: İsrail Suriye'den çekilmeli
BM'den karar çıktı: İsrail Suriye'den çekilmeli
Sputnik Türkiye
BM Genel Kurulu, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki işgalini ve fiili ilhakını yasa dışı ilan eden ve İsrail’i bölgeden çekilmeye çağıran kararı onayladı 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T01:23+0300
2025-12-03T01:23+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
golan tepeleri
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096809575_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_2d6faa05e66dddf620efcae563c0fe40.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail’in Suriye’ye ait Golan Tepeleri üzerindeki durumu ile ilgili olarak aldığı kararı kabul etti. Kararda, İsrail’in Golan bölgesindeki fiili kontrolünün yasadışı olduğu ifade edilerek, ülkenin bölgeden çekilmesi çağrısı yapıldı.Kararın, uluslararası hukuk çerçevesinde bölgesel istikrar ve barışın korunması amacıyla alındığı belirtiliyor. İsrail’in bu karara yanıtı ise henüz açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/anayasa-mahkemesinden-6-siyasi-partiye-yonelik-mali-denetim-karari-1101493730.html
i̇srail
golan tepeleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096809575_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_3d16a5ed3395be9784b7781a6827688c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, i̇srail, golan tepeleri, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
ortadoğu, i̇srail, golan tepeleri, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

BM'den karar çıktı: İsrail Suriye'den çekilmeli

01:23 03.12.2025
© AA / Selçuk AcarBMGK
BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© AA / Selçuk Acar
Abone ol
BM Genel Kurulu, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki işgalini ve fiili ilhakını yasa dışı ilan eden ve İsrail’i bölgeden çekilmeye çağıran kararı onayladı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail’in Suriye’ye ait Golan Tepeleri üzerindeki durumu ile ilgili olarak aldığı kararı kabul etti. Kararda, İsrail’in Golan bölgesindeki fiili kontrolünün yasadışı olduğu ifade edilerek, ülkenin bölgeden çekilmesi çağrısı yapıldı.
Kararın, uluslararası hukuk çerçevesinde bölgesel istikrar ve barışın korunması amacıyla alındığı belirtiliyor. İsrail’in bu karara yanıtı ise henüz açıklanmadı.
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
TÜRKİYE
Anayasa Mahkemesi'nden 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararı
00:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала