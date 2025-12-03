https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/bilim-insanlari-ilk-kez-bennu-asteroidinde-glikoz-kesfetti-1101527223.html

Bilim insanları ilk kez Bennu asteroidinde glikoz keşfetti

Bilim insanları, OSIRIS-REx uzay aracının 2023 yılında Dünya'ya ulaştırdığı Bennu asteroidi örneklerinde yaşamın yapı taşları arasında gösterilen glikoz... 03.12.2025

Japonya’daki Tohoku Üniversitesi’nden Yoshihiro Furukawa liderliğindeki ekip, Bennu asteroidi örneklerini inceledi.Ekip, RNA’nın temel yapı taşı olan riboz ve Dünya’daki neredeyse tüm canlıların enerji kaynağı olarak kullandığı glikoz şekerini asteroidde buldu. Bilim insanları, bu şekerlerin doğrudan yaşam kanıtı olmadığını ancak Güneş Sistemi’nin erken döneminde biyolojik açıdan kritik kimyasalların yaygın şekilde bulunduğunu gösterdiğini belirtti.OSIRIS-REx’in numuneleri doğrudan uzayda toplayıp mühürlemesi sayesinde örnekler Dünya’da kirlenmeden laboratuvara ulaştı. Glikozun ilk kez Dünya dışı bir numunede bulunması ise dikkat çekti.Aynı gün duyurulan ikinci çalışmada, araştırmacılar örneklerde daha önce hiçbir uzay taşında görülmemiş, polimer benzeri bir madde tespit etti. 'Uzay sakızı' olarak tanımlanan bu madde, bir dönem yumuşak ve esnek olduğu ancak zamanla sertleştiği belirtilen, karmaşık moleküler zincirlerden oluşuyor. Bilim insanlarına göre bu yapı, yaşamın kimyasal öncüllerinden biri olabilir.Üçüncü çalışma ise Bennu’nun, bilinen tüm uzay materyallerinden altı kat fazla antik yıldız tozu içerdiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, bu kırılgan tanelerin asteroitin erken Güneş Sistemi’nde, ölmekte olan yıldızların tozuyla zengin bir bölgede oluştuğunu gösterdiğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bennu-asteroidinde-yasamin-yapi-taslarinin-kaniti-bulundu-yasami-uzayda-tasiyorlar-mi-1101374216.html

