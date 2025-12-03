https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/biden-imzali-belgeler-iptal-edildi-af-ve-suc-indirimleri-dahil-1101494466.html

Biden imzalı belgeler iptal edildi: 'Af ve suç indirimleri dahil'

ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetiminde 'autopen' ile imzalanan belgelerin, yürütme emirlerinin, sözleşmelerin ve afların geçersiz olduğunu açıkladı. 03.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetiminde kötü şöhretli ve yetkisiz 'otomatik kalem' (autopen) emriyle imzalanan tüm belgeler, bildiriler, yürütme emirleri, muhtıralar veya sözleşmelerin geçersiz, hükümsüz ve artık hiçbir geçerliliği veya etkisi olmadığını açıkladı.Trump ayrıca, 'af, suç indirimi' veya bu şekilde imzalanan herhangi bir yasal belgeyi alan herkesin, söz konusu belgenin tamamen ve eksiksiz olarak feshedildiğini ve hiçbir yasal geçerliliğinin olmadığını bilmesini istediğini belirtti.Biden hangi belgeleri 'autopen' ile imzaladı? Otomatik kalem nedir?Otomatik kalem, genellikle yüksek hacimli veya törensel belgelerde bir kişinin imzasını hassas bir şekilde kopyalamak için kullanılan bir cihaz olarak biliniyor ve gerçek mürekkep kullanılıyor.Biden'ın görevdeyken otomatik kalem kullanımının kapsamına dair ise net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Biden, 20 Ocak'ta görevini Donald Trump'a devretmeden önce hüküm giymiş yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezalarını affettiğini duyurmuştu.Görevinin son aylarında ateşli silah satın alırken uyuşturucu kullanmayı gizlemek için yalan ifade verdiği gerekçesiyle suçlu bulunan oğlu Hunter Biden dahil bir çok suçluyu affeden Biden, başkanlığının sona ermesine dakikalar kala kendi aile üyeleri James B. Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T. Owens ve Francis W. Biden için tam ve koşulsuz özel af çıkarmıştı.

