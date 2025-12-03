Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/beyoglunda-seyir-halindeki-taksi-alev-aldi-cadde-gecici-olarak-kapatildi-1101493898.html
Beyoğlu’nda seyir halindeki taksi alev aldı: Cadde geçici olarak kapatıldı
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde seyir halindeki bir takside çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle geçici olarak kapatılan Refik Saydam... 03.12.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101493556_0:0:1857:1045_1920x0_80_0_0_330c6b88c12f053ab3e9c68a4a853fa5.jpg
Beyoğlu'nda üç yolcusuyla ilerlediği sırada bir taksi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle Refik Saydam Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken, itfaiyenin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddede trafik akışı yeniden kontrollü şekilde sağlandı.
00:50 03.12.2025
© AA / Yasin CingözTaksi yangını
Taksi yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© AA / Yasin Cingöz
Abone ol
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde seyir halindeki bir takside çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle geçici olarak kapatılan Refik Saydam Caddesi trafiğe tekrar açıldı.
Beyoğlu'nda üç yolcusuyla ilerlediği sırada bir taksi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle Refik Saydam Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken, itfaiyenin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddede trafik akışı yeniden kontrollü şekilde sağlandı.
