Beyoğlu’nda seyir halindeki taksi alev aldı: Cadde geçici olarak kapatıldı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde seyir halindeki bir takside çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle geçici olarak kapatılan Refik Saydam... 03.12.2025

Beyoğlu'nda üç yolcusuyla ilerlediği sırada bir taksi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle Refik Saydam Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken, itfaiyenin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddede trafik akışı yeniden kontrollü şekilde sağlandı.

