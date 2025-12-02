İstanbul Valiliği'nden açıklama: Silivri'deki doğalgaz depolama tesisindeki yangın kontrol altında

Türkiye
İstanbul Silivri’de, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) bünyesindeki doğal gaz depolama tesisinde bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.BOTAŞ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye de yangının büyümemesi için önlem almaya çalıştı. Tesiste görevli personel tahliye edilirken, ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.30 sıralarında çıkan yangının sebebinin henüz bilinmediği belirtildi.Açıklamada, "Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir" ifadeleri kullanıldı.Valilikten yapılan son açıklamada ise "Silivri BOTAŞ tesislerinde çıkan yangın kontrol altına alınmış olup, itfaiye ekiplerinin bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir." bilgisi verildi.
15:17 02.12.2025 (güncellendi: 15:54 02.12.2025)
Silivri’de BOTAŞ doğalgaz depolama tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İstanbul Valiliği, yangının kontrol altına alındığını, itfaiye ekiplerinin bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
İstanbul Silivri’de, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) bünyesindeki doğal gaz depolama tesisinde bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BOTAŞ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye de yangının büyümemesi için önlem almaya çalıştı. Tesiste görevli personel tahliye edilirken, ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.30 sıralarında çıkan yangının sebebinin henüz bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Valilikten yapılan son açıklamada ise "Silivri BOTAŞ tesislerinde çıkan yangın kontrol altına alınmış olup, itfaiye ekiplerinin bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir." bilgisi verildi.
