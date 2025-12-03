Türkiye
Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Brüksel’de kritik görüşme gerçekleştirdi
Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Brüksel’de kritik görüşme gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, ittifakın gelecek stratejik ajandasının şekillendiği kritik bir dönemde yapıldı.Karadeniz güvenliği öncelikli gündemBakan Fidan ve Rutte, Karadeniz’in güvenliği konusunda Türkiye’nin merkezi konumuna vurgu yaptı. Türkiye'nin Montreux Sözleşmesi çerçevesindeki rolü ve bölgesel denge politikası, ittifak açısından stratejik önemde bir unsur olarak öne çıkarıldı.Ankara, 2026 Zirvesine hazırlanıyorGörüşmede, Temmuz 2026’da Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesinin hazırlıkları da detaylı şekilde ele alındı. Zirvenin, NATO’nun genişleme politikası, savunma stratejileri ve yeni tehdit algıları açısından kritik önem taşıdığı belirtildi.
Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Brüksel’de kritik görüşme gerçekleştirdi

14:26 03.12.2025
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna krizi, Karadeniz güvenliği, 2026 Ankara NATO Zirvesi hazırlıkları ve Türk savunma sanayisinin NATO'ya katkıları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, ittifakın gelecek stratejik ajandasının şekillendiği kritik bir dönemde yapıldı.

Karadeniz güvenliği öncelikli gündem

Bakan Fidan ve Rutte, Karadeniz’in güvenliği konusunda Türkiye’nin merkezi konumuna vurgu yaptı. Türkiye'nin Montreux Sözleşmesi çerçevesindeki rolü ve bölgesel denge politikası, ittifak açısından stratejik önemde bir unsur olarak öne çıkarıldı.

Ankara, 2026 Zirvesine hazırlanıyor

Görüşmede, Temmuz 2026’da Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesinin hazırlıkları da detaylı şekilde ele alındı. Zirvenin, NATO’nun genişleme politikası, savunma stratejileri ve yeni tehdit algıları açısından kritik önem taşıdığı belirtildi.
