Avrupa Komisyonu, AB ülkelerine Rusya'nın 210 milyar euroluk varlıklarının tamamına el koyma planı gönderdi



Politico’nun Avrupa basınında yer alan habere göre, Avrupa Komisyonu, AB ülkelerine Ukrayna'nın 2026-2027 yıllarında finansmanı için, Rusya Federasyonu Merkez Bankası'na ait olup bloke edilen 210 milyar euro tutarındaki varlıklarının tamamına el konulması için hukuki öneriler gönderdi. Belçika ise bu önerilere ‘kategorik bir şekilde karşı çıktı’.Bu durumda önerilerin 18-19 Aralık'ta yapılacak AB Zirvesi’nde tartışılacağına dikket çekilen yazıya göre Avrupa Komisyonu, Ukrayna'yı finanse etmeye yönelik doğrudan 165 milyar euro, AB ve G7 ülkelerinden 2024 yılında Ukrayna'ya tahsis edilen kredilerin geri ödemesine mahsuben de 45 milyar euro ayırmayı planlıyor. Toplamda 45 milyar euroya ulaşan bu krediler, dondurulmuş Rus varlıklarını tekrar yatırma yoluyla 2042 yılına kadar elde edilecek faizle geri ödenecek (ERA girişimi). Avrupa Komisyonu, Kiev'e tahsis edilen paranın 115 milyar euroluk kısmını ise askeri ihtiyaçlara, 50 milyar euroluk kısmını ise bütçe harcamalarına ayırmayı planlıyor.Daha önce Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ‘Kiev'in finansmanı için Rus varlıklarına el koymanın en kötü seçenek’ olduğunu ifade etmiş, bunun AB ülkeleri için feci sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

