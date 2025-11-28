https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/ab-ulkeleri-dondurulmus-rus-varliklari-konusunda-belcikaya-baskiyi-artiriyor-1101400442.html

‘AB ülkeleri, dondurulmuş Rus varlıkları konusunda Belçika’ya baskıyı artırıyor’

'AB ülkeleri, dondurulmuş Rus varlıkları konusunda Belçika'ya baskıyı artırıyor'

AB ülkelerinin Belçika'yı, Brüksel'de tutulan Rusya'ya ait dondurulmuş varlıkların gelirini Ukrayna'ya aktarmaya ikna etmeye çalıştığı belirtildi. 28.11.2025, Sputnik Türkiye

Politico’nun haberine göre Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Brüksel merkezli finans kurumu Euroclear'da tutulan toplam 140 milyar euroluk dondurulmuş Rus varlığından elde edilen gelirlerin, Ukrayna’ya kaynak olarak aktarılması için Belçika üzerinde baskıyı artırıyor.Bazı Avrupalı diplomatlar, Belçika’nın bu fonlardan elde edilen vergi gelirlerini elinde tuttuğunu ve kullanımda şeffaf davranmadığını öne sürerek Brüksel'in bu nedenle Rus varlıklarının Ukrayna’ya ‘reparasyon kredisi’ olarak aktarılması fikrine sıcak bakmadığını düşünüyor.Avrupa Komisyonu, ağır ekonomik sorunlar yaşayan Ukrayna'yı desteklemek amacıyla bu varlık gelirlerinin tamamının Kiev’e tahsis edilmesini öneriyor. Ancak bu önerinin hayata geçebilmesi için 27 AB üyesinin tamamının onayı gerekiyor.Belçika Başbakanı Bart De Wever hükümeti ise temkinli. Hukuki riskler ve uluslararası hukuk açısından doğabilecek sonuçlar, Brüksel yönetimini çekimser kılmaya devam ediyor. Belçika, özellikle mülkiyet hakları ve gelecekte olası tazminat davaları konusunda endişeler taşıyor.Tartışmalı konunun 18 Aralık'ta yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında nihai olarak çözülmesi bekleniyor.

