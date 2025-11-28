Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/ab-ulkeleri-dondurulmus-rus-varliklari-konusunda-belcikaya-baskiyi-artiriyor-1101400442.html
'AB ülkeleri, dondurulmuş Rus varlıkları konusunda Belçika'ya baskıyı artırıyor'
‘AB ülkeleri, dondurulmuş Rus varlıkları konusunda Belçika’ya baskıyı artırıyor’
AB ülkelerinin Belçika'yı, Brüksel'de tutulan Rusya'ya ait dondurulmuş varlıkların gelirini Ukrayna'ya aktarmaya ikna etmeye çalıştığı belirtildi. 28.11.2025
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
brüksel
ukrayna
belçika
ab
avrupa birliği
avrupa komisyonu
dondurulmuş rus varlıkları
euroclear bank
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c323c2662be3275eea1cb8ba9d4adc77.jpg
Politico’nun haberine göre Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Brüksel merkezli finans kurumu Euroclear'da tutulan toplam 140 milyar euroluk dondurulmuş Rus varlığından elde edilen gelirlerin, Ukrayna’ya kaynak olarak aktarılması için Belçika üzerinde baskıyı artırıyor.Bazı Avrupalı diplomatlar, Belçika’nın bu fonlardan elde edilen vergi gelirlerini elinde tuttuğunu ve kullanımda şeffaf davranmadığını öne sürerek Brüksel'in bu nedenle Rus varlıklarının Ukrayna’ya ‘reparasyon kredisi’ olarak aktarılması fikrine sıcak bakmadığını düşünüyor.Avrupa Komisyonu, ağır ekonomik sorunlar yaşayan Ukrayna'yı desteklemek amacıyla bu varlık gelirlerinin tamamının Kiev’e tahsis edilmesini öneriyor. Ancak bu önerinin hayata geçebilmesi için 27 AB üyesinin tamamının onayı gerekiyor.Belçika Başbakanı Bart De Wever hükümeti ise temkinli. Hukuki riskler ve uluslararası hukuk açısından doğabilecek sonuçlar, Brüksel yönetimini çekimser kılmaya devam ediyor. Belçika, özellikle mülkiyet hakları ve gelecekte olası tazminat davaları konusunda endişeler taşıyor.Tartışmalı konunun 18 Aralık'ta yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında nihai olarak çözülmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/londra-buyukelcisi-kelin-moskova-rus-varliklarina-el-koyulmasini-hirsizlik-olarak-kabul-edecek-1101376377.html
brüksel
ukrayna
belçika
23:38 28.11.2025
AB ülkelerinin Belçika'yı, Brüksel'de tutulan Rusya'ya ait dondurulmuş varlıkların gelirini Ukrayna'ya aktarmaya ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
Politico’nun haberine göre Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Brüksel merkezli finans kurumu Euroclear'da tutulan toplam 140 milyar euroluk dondurulmuş Rus varlığından elde edilen gelirlerin, Ukrayna’ya kaynak olarak aktarılması için Belçika üzerinde baskıyı artırıyor.
Bazı Avrupalı diplomatlar, Belçika’nın bu fonlardan elde edilen vergi gelirlerini elinde tuttuğunu ve kullanımda şeffaf davranmadığını öne sürerek Brüksel'in bu nedenle Rus varlıklarının Ukrayna’ya ‘reparasyon kredisi’ olarak aktarılması fikrine sıcak bakmadığını düşünüyor.
Avrupa Komisyonu, ağır ekonomik sorunlar yaşayan Ukrayna'yı desteklemek amacıyla bu varlık gelirlerinin tamamının Kiev’e tahsis edilmesini öneriyor. Ancak bu önerinin hayata geçebilmesi için 27 AB üyesinin tamamının onayı gerekiyor.
Belçika Başbakanı Bart De Wever hükümeti ise temkinli. Hukuki riskler ve uluslararası hukuk açısından doğabilecek sonuçlar, Brüksel yönetimini çekimser kılmaya devam ediyor. Belçika, özellikle mülkiyet hakları ve gelecekte olası tazminat davaları konusunda endişeler taşıyor.
Tartışmalı konunun 18 Aralık'ta yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında nihai olarak çözülmesi bekleniyor.
10:53
