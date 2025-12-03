https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/artan-uzay-kirliligine-cozum-araniyor-azalt-yeniden-kullan-geri-donustur-1101513250.html

Artan uzay kirliliğine çözüm aranıyor: Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür

Artan uzay kirliliğine çözüm aranıyor: Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, artan uzay çöpü problemini çözmek için yeni bir yaklaşım öneriyor. Araştırmacılar, uzay görevlerinde 'azalt, yeniden kullan, geri dönüştür'... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-03T17:18+0300

2025-12-03T17:18+0300

2025-12-03T17:18+0300

yaşam

surrey üniversitesi

ay

mars

uzay

geri dönüşüm

kirlilik

çöp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101513057_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_54b91f89d7f4496c643af74c787abe47.jpg

Surrey Üniversitesi'nden kimya mühendisi Jin Xuan liderliğindeki bir araştırma ekibi, uzaydaki artan çöp problemi için çözüm önerileri sundu. Uzay faaliyetlerinin hızlanmasıyla birlikte, uydu mega-takımyıldızları ve gelecekteki Ay-Mars misyonlarının da çevresel etkilerinin dikkate alınması gerektiği aktarıldı.Araştırmacılar, çoğu uzay aracı ve uydunun geri dönüştürülmediğini, bu nedenle görevler sona erdiğinde büyük miktarda malzemenin kalıcı olarak kaybolduğunu belirtiyor. Eski uyduların 'mezarlık yörüngelerine' gönderildiği veya aktif sistemlerin çalışmasını bozabilen sürüklenen yörünge enkazı haline geldiği ifade ediliyor.'Döngüsel uzay ekonomisi' önerisiEkip, özellikle özel uzay görevlerinin artan hızı nedeniyle bu yaklaşımın sürdürülemez olduğunu vurguluyor. Araştırmacılar, malzeme ve ekipmanların yeniden kullanım, onarım ve geri dönüşüm düşünülerek oluşturulduğu bir "döngüsel uzay ekonomisi" modeline ihtiyaç olduğunu savunuyor.Yeni uzay ilkesi: azalt, yeniden kullan, geri dönüştürEkip, döngüsel bir uzay ekonomisinin temelinin 3R ilkesinde (Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür) yattığını belirtiyor. Atık azaltma, daha uzun süren ve uzayda daha kolay tamir edilebilen uydular ve uzay araçları inşa etmekle başlayacak.Araştırmacılar, uzay istasyonlarının çok işlevli merkezlere dönüştürülmesini, uzay araçlarının yakıt ikmali yapabileceği, onarımlardan geçebileceği ve hatta yeni bileşenlerin üretilebileceği yerler haline gelmesini öneriyor. Bu, gerekli fırlatma sayısını azaltabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/haramideredeki-kirlilik-ve-koku-cevre-sakinlerini-isyan-ettirdi-derenin-rengi-kirmiziya-dondu-1101511873.html

ay

mars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

surrey üniversitesi, ay, mars, uzay, geri dönüşüm, kirlilik, çöp