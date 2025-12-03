https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/artan-uzay-kirliligine-cozum-araniyor-azalt-yeniden-kullan-geri-donustur-1101513250.html
Artan uzay kirliliğine çözüm aranıyor: Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür
Bilim insanları, artan uzay çöpü problemini çözmek için yeni bir yaklaşım öneriyor. Araştırmacılar, uzay görevlerinde 'azalt, yeniden kullan, geri dönüştür' ilkelerinin benimsenmesi gerektiğini ve bu sayede sürdürülebilir bir uzay ekonomisi kurulabileceğini açıkladı.
Surrey Üniversitesi'nden kimya mühendisi Jin Xuan liderliğindeki bir araştırma ekibi, uzaydaki artan çöp problemi için çözüm önerileri sundu. Uzay faaliyetlerinin hızlanmasıyla birlikte, uydu mega-takımyıldızları ve gelecekteki Ay-Mars misyonlarının da çevresel etkilerinin dikkate alınması gerektiği aktarıldı.
Araştırmacılar, çoğu uzay aracı ve uydunun geri dönüştürülmediğini, bu nedenle görevler sona erdiğinde büyük miktarda malzemenin kalıcı olarak kaybolduğunu belirtiyor. Eski uyduların 'mezarlık yörüngelerine' gönderildiği veya aktif sistemlerin çalışmasını bozabilen sürüklenen yörünge enkazı haline geldiği ifade ediliyor.
'Döngüsel uzay ekonomisi' önerisi
Ekip, özellikle özel uzay görevlerinin artan hızı nedeniyle bu yaklaşımın sürdürülemez olduğunu vurguluyor. Araştırmacılar, malzeme ve ekipmanların yeniden kullanım, onarım ve geri dönüşüm düşünülerek oluşturulduğu bir "döngüsel uzay ekonomisi" modeline ihtiyaç olduğunu savunuyor.
Yeni uzay ilkesi: azalt, yeniden kullan, geri dönüştür
Ekip, döngüsel bir uzay ekonomisinin temelinin 3R ilkesinde (Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür) yattığını belirtiyor. Atık azaltma, daha uzun süren ve uzayda daha kolay tamir edilebilen uydular ve uzay araçları inşa etmekle başlayacak.
Araştırmacılar, uzay istasyonlarının çok işlevli merkezlere dönüştürülmesini, uzay araçlarının yakıt ikmali yapabileceği, onarımlardan geçebileceği ve hatta yeni bileşenlerin üretilebileceği yerler haline gelmesini öneriyor. Bu, gerekli fırlatma sayısını azaltabilir.