Haramidere'deki kirlilik ve koku çevre sakinlerini isyan ettirdi: Derenin rengi kırmızıya döndü
Haramidere'deki kirlilik ve koku çevre sakinlerini isyan ettirdi: Derenin rengi kırmızıya döndü
Esenyurt'ta fabrikaların ve sanayi işletmelerinin bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'nın rengi kırmızıya döndü. Çevre sakinleri kötü koku ve kirlilik... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta, fabrikaların ve sanayi işletmelerinin bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'nin renginin kırmızıya dönmesi ve yaydığı kötü koku çevre sakinlerini isyan ettirdi. Mahalle sakinleri fabrikalarda arıtmanın olmadığını iddia etti. Derenin rengi kırmızıya döndüİşletmelerin atık sularının kontrolsüz ve arıtmasız şekilde karıştığı öne sürülen derenin rengi bu sabah kırmızıya döndü. Derenin kırmızı akan bölümünün yaklaşık 1 kilometre ilerisinin de beyaz köpüklü aktığı görüldü. Derenin geçtiği noktaya yakın yerlerde ikamet edenler, derenin zaman zaman bordo ve siyah aktığını, kötü koku ve kirlilik sorununun uzun süredir devam ettiğini, bu durumdan şikayetçi olduklarını ifade etti.Fabrikalarda arıtma yok iddiası Pınar Mahallesi sakinlerinden Fahri Açar, sorunun uzun süredir devam ettiğini dile getirerek, "Fabrikalardan arıtılmadan bu suları buraya gönderiyorlar. Çözümün bulunması gerekiyor. Arıtma olmadığı için devamlı burası kırmızı akıyor. Çevreye de koku yayılıyor. Yazın daha çok kokuyor." diye konuştu.Başka bir mahalle sakini Bahri Ergün de 20 senedir durumun böyle olduğunu belirterek, derenin üzerinin kapanması için yetkililerden destek istedi.
Haramidere'deki kirlilik ve koku çevre sakinlerini isyan ettirdi: Derenin rengi kırmızıya döndü

15:30 03.12.2025
Haramidere
Haramidere
© Alper Korkmaz
Esenyurt'ta fabrikaların ve sanayi işletmelerinin bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'nın rengi kırmızıya döndü. Çevre sakinleri kötü koku ve kirlilik nedeniyle isyan etti.
Esenyurt'ta, fabrikaların ve sanayi işletmelerinin bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'nin renginin kırmızıya dönmesi ve yaydığı kötü koku çevre sakinlerini isyan ettirdi. Mahalle sakinleri fabrikalarda arıtmanın olmadığını iddia etti.
Haramidere
Haramidere
Haramidere
© Alper Korkmaz

Derenin rengi kırmızıya döndü

İşletmelerin atık sularının kontrolsüz ve arıtmasız şekilde karıştığı öne sürülen derenin rengi bu sabah kırmızıya döndü. Derenin kırmızı akan bölümünün yaklaşık 1 kilometre ilerisinin de beyaz köpüklü aktığı görüldü. Derenin geçtiği noktaya yakın yerlerde ikamet edenler, derenin zaman zaman bordo ve siyah aktığını, kötü koku ve kirlilik sorununun uzun süredir devam ettiğini, bu durumdan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Fabrikalarda arıtma yok iddiası

Pınar Mahallesi sakinlerinden Fahri Açar, sorunun uzun süredir devam ettiğini dile getirerek, "Fabrikalardan arıtılmadan bu suları buraya gönderiyorlar. Çözümün bulunması gerekiyor. Arıtma olmadığı için devamlı burası kırmızı akıyor. Çevreye de koku yayılıyor. Yazın daha çok kokuyor." diye konuştu.
Başka bir mahalle sakini Bahri Ergün de 20 senedir durumun böyle olduğunu belirterek, derenin üzerinin kapanması için yetkililerden destek istedi.
