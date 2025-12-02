https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/denizlide-15-yasindaki-cocuk-karsisinda-oturan-kiz-arkadasini-tufekle-oldurdu-1101491872.html

Denizli'de 15 yaşındaki çocuk karşısında oturan kız arkadaşını tüfekle öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu kız arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edildi. Çocuğun... 02.12.2025, Sputnik Türkiye

Pamukkale'nin Akköy Mahallesi'nde ailesine ait evde B.K. isimli 15 yaşındaki çocuğun babasının ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken kazara, karşısında oturan kız arkadaşı Zahra Jahani'yi vurduğu iddia edildi.Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 15 yaşındaki Jahani olay yerinde hayatını kaybetti.B.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinde bulunan av tüfeğine el konuldu.

