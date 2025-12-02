https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/denizlide-15-yasindaki-cocuk-karsisinda-oturan-kiz-arkadasini-tufekle-oldurdu-1101491872.html
Denizli'de 15 yaşındaki çocuk karşısında oturan kız arkadaşını tüfekle öldürdü
Denizli'de 15 yaşındaki çocuk karşısında oturan kız arkadaşını tüfekle öldürdü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu kız arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edildi. Çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.
Pamukkale'nin Akköy Mahallesi'nde ailesine ait evde B.K. isimli 15 yaşındaki çocuğun babasının ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken kazara, karşısında oturan kız arkadaşı Zahra Jahani'yi vurduğu iddia edildi.Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 15 yaşındaki Jahani olay yerinde hayatını kaybetti.B.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinde bulunan av tüfeğine el konuldu.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu kız arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edildi. Çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.
Pamukkale'nin Akköy Mahallesi'nde ailesine ait evde B.K. isimli 15 yaşındaki çocuğun babasının ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken kazara, karşısında oturan kız arkadaşı Zahra Jahani'yi vurduğu iddia edildi.
Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 15 yaşındaki Jahani olay yerinde hayatını kaybetti.
B.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinde bulunan av tüfeğine el konuldu.