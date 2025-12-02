Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/denizlide-15-yasindaki-cocuk-karsisinda-oturan-kiz-arkadasini-tufekle-oldurdu-1101491872.html
Denizli'de 15 yaşındaki çocuk karşısında oturan kız arkadaşını tüfekle öldürdü
Denizli'de 15 yaşındaki çocuk karşısında oturan kız arkadaşını tüfekle öldürdü
Sputnik Türkiye
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu kız arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edildi. Çocuğun... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T22:15+0300
2025-12-02T22:15+0300
türki̇ye
pamukkale
tüfek
öldürme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101491715_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_6ceb025d527608bb32eeb5149337571a.jpg
Pamukkale'nin Akköy Mahallesi'nde ailesine ait evde B.K. isimli 15 yaşındaki çocuğun babasının ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken kazara, karşısında oturan kız arkadaşı Zahra Jahani'yi vurduğu iddia edildi.Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 15 yaşındaki Jahani olay yerinde hayatını kaybetti.B.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinde bulunan av tüfeğine el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/manavgat-belediyesi-sorusturmasi-19-kisi-gozaltina-alindi-1101490298.html
türki̇ye
pamukkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101491715_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_092e714cf52e78fee88cb5132ba53d0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pamukkale, tüfek, öldürme
pamukkale, tüfek, öldürme

Denizli'de 15 yaşındaki çocuk karşısında oturan kız arkadaşını tüfekle öldürdü

22:15 02.12.2025
© AA / Denizli İl Jandarma KomutanlığıDenizli'nin Pamukkale ilçesinde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu kız arkadaşını öldüren 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu kız arkadaşını öldüren 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
© AA / Denizli İl Jandarma Komutanlığı
Abone ol
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu kız arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edildi. Çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.
Pamukkale'nin Akköy Mahallesi'nde ailesine ait evde B.K. isimli 15 yaşındaki çocuğun babasının ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken kazara, karşısında oturan kız arkadaşı Zahra Jahani'yi vurduğu iddia edildi.
Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 15 yaşındaki Jahani olay yerinde hayatını kaybetti.
B.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinde bulunan av tüfeğine el konuldu.
Manavgat Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
TÜRKİYE
Manavgat Belediyesi soruşturması: 19 kişi gözaltına alındı
20:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала