AFAD duyurdu: Karabük'te 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Karabük'te 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD saat 20.32'de Karabük'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karabük'ün Ovacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçtiğini bildirdi. Depremin derinliğini 6.8 kilometre olarak açıkladı.
Deprem
Ayrıntılar geliyor
AFAD saat 20.32'de Karabük'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karabük'ün Ovacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçtiğini bildirdi. Depremin derinliğini 6.8 kilometre olarak açıkladı.
