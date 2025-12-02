https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/afad-duyurdu-karabukte-37-buyuklugunde-deprem-1101491071.html
AFAD duyurdu: Karabük'te 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD saat 20.32'de Karabük'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T20:47+0300
2025-12-02T20:47+0300
2025-12-02T21:06+0300
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karabük'ün Ovacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçtiğini bildirdi. Depremin derinliğini 6.8 kilometre olarak açıkladı.
20:47 02.12.2025 (güncellendi: 21:06 02.12.2025)
AFAD saat 20.32'de Karabük'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karabük'ün Ovacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçtiğini bildirdi. Depremin derinliğini 6.8 kilometre olarak açıkladı.