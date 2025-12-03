https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/abdli-gazeteci-putin-witkoff-gorusmesinde-onemli-bir-detaya-dikkat-cekti-1101506516.html
ABD’li gazeteci, Putin-Witkoff görüşmesinde önemli bir detaya dikkat çekti
ABD’li gazeteci, Putin-Witkoff görüşmesinde önemli bir detaya dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Financial Times muhabiri Miller, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Witkoff'un Moskova'da Rus lider Putin ile görüşmesinde, daha önce Ukrayna heyeti ile yaptığı... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T14:05+0300
2025-12-03T14:05+0300
2025-12-03T14:05+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
abd
donald trump
steve witkoff
görüşme
financial times
christopher miller
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101506320_26:0:1375:759_1920x0_80_0_0_eebe12a8af0eb807e5b8405850858f7d.png
Financial Times muhabiri Christopher Miller, X hesabından yaptığı paylaşımda Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, daha önce Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un başkanlık ettiği heyet ile yaptığı görüşmeye göre daha mutlu göründüğüne dikkat çekti."Putin'in karşısında oturan Witkoff, mutlu bir şekilde gülümsüyor ve dikkatle dinliyor" diyen Miller, Trump'ın Özel Temsilcisi'nin Ukrayna heyeti ile yaptığı görüşmede asık suratlı olduğunu vurguladı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Özel temsilcisi Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner, Pazar günü Florida’da Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un başkanlık ettiği heyet ile bir araya gelerek olası barış anlaşmasını istişare etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Salı akşamı Witkoff’u ve Kushner’i Kremlin’de kabul etmişti. Rus tarafını görüşmede Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, ayrıca Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev temsil etmişti. Toplantı yaklaşık 5 saat sürmüştü.Uşakov görüşmeyi ‘yararlı ve yapıcı’ olarak nitelendirmiş, tarafların Ukrayna’daki krizin gelecekte nasıl çözülebileceğine dair olası yolları değerlendirdiğini ancak henüz uzlaşmaya varılamadığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/putin-ve-abd-ozel-temsilcisi-witkoff-arasinda-kremlinde-gerceklesen-gorusme-sona-erdi-1101493280.html
rusya
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101506320_195:0:1207:759_1920x0_80_0_0_985cd0e14f76ad27d948483fbf04df86.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, vladimir putin, abd, donald trump, steve witkoff, görüşme, financial times, christopher miller, marco rubio, ukrayna, kirill dmitriyev, yuriy uşakov, jared kushner
rusya, kremlin, vladimir putin, abd, donald trump, steve witkoff, görüşme, financial times, christopher miller, marco rubio, ukrayna, kirill dmitriyev, yuriy uşakov, jared kushner
ABD’li gazeteci, Putin-Witkoff görüşmesinde önemli bir detaya dikkat çekti
Financial Times muhabiri Miller, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Witkoff'un Moskova'da Rus lider Putin ile görüşmesinde, daha önce Ukrayna heyeti ile yaptığı görüşmeye göre daha mutlu göründüğünü belirtti.
Financial Times muhabiri Christopher Miller, X hesabından yaptığı paylaşımda Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, daha önce Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un başkanlık ettiği heyet ile yaptığı görüşmeye göre daha mutlu göründüğüne dikkat çekti.
"Putin'in karşısında oturan Witkoff, mutlu bir şekilde gülümsüyor ve dikkatle dinliyor" diyen Miller, Trump'ın Özel Temsilcisi'nin Ukrayna heyeti ile yaptığı görüşmede asık suratlı olduğunu vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Özel temsilcisi Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner, Pazar günü Florida’da Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un başkanlık ettiği heyet ile bir araya gelerek olası barış anlaşmasını istişare etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Salı akşamı Witkoff’u ve Kushner’i Kremlin’de kabul etmişti. Rus tarafını görüşmede Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, ayrıca Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev temsil etmişti. Toplantı yaklaşık 5 saat sürmüştü.
Uşakov görüşmeyi ‘yararlı ve yapıcı’ olarak nitelendirmiş, tarafların Ukrayna’daki krizin gelecekte nasıl çözülebileceğine dair olası yolları değerlendirdiğini ancak henüz uzlaşmaya varılamadığını açıklamıştı.