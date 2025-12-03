https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/abdli-gazeteci-putin-witkoff-gorusmesinde-onemli-bir-detaya-dikkat-cekti-1101506516.html

ABD’li gazeteci, Putin-Witkoff görüşmesinde önemli bir detaya dikkat çekti

Financial Times muhabiri Christopher Miller, X hesabından yaptığı paylaşımda Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, daha önce Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un başkanlık ettiği heyet ile yaptığı görüşmeye göre daha mutlu göründüğüne dikkat çekti."Putin'in karşısında oturan Witkoff, mutlu bir şekilde gülümsüyor ve dikkatle dinliyor" diyen Miller, Trump'ın Özel Temsilcisi'nin Ukrayna heyeti ile yaptığı görüşmede asık suratlı olduğunu vurguladı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Özel temsilcisi Steve Witkoff ve eski Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner, Pazar günü Florida’da Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un başkanlık ettiği heyet ile bir araya gelerek olası barış anlaşmasını istişare etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Salı akşamı Witkoff’u ve Kushner’i Kremlin’de kabul etmişti. Rus tarafını görüşmede Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, ayrıca Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev temsil etmişti. Toplantı yaklaşık 5 saat sürmüştü.Uşakov görüşmeyi ‘yararlı ve yapıcı’ olarak nitelendirmiş, tarafların Ukrayna’daki krizin gelecekte nasıl çözülebileceğine dair olası yolları değerlendirdiğini ancak henüz uzlaşmaya varılamadığını açıklamıştı.

