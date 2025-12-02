https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/avrupa-birliginin-diplomatik-kanadina-buyuk-yolsuzluk-operasyonu-1101482933.html

Avrupa Birliği'nin diplomatik kanadına büyük yolsuzluk operasyonu

Belçika polisi, AB'nin diplomatik birimi Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) ve Avrupa Koleji'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında baskın düzenledi. Operasyonda üç...

Belçika makamları, Avrupa Birliği'nin diplomatik kanadı olan Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) ve Avrupa Koleji'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi'nin (EPPO) talebiyle gerçekleştirilen operasyonda üç kişi gözaltına alındı.Soruşturma, 2021-2022 yılları arasında Belçika'daki Avrupa Koleji'ne verilen Avrupa Birliği Diplomasi Akademisi ihalesi üzerine odaklandığı aktarıldı.'Adil rekabet kuralları ihlal edildi'Avrupa Kamu Savcılığı, ihale sürecinde "adil rekabet" kurallarının ihlal edildiğine dair 'güçlü şüpheler' bulunduğunu açıkladı. Savcılık açıklamasında, "devam eden alım süreciyle ilgili gizli bilgilerin, ihaleye katılan adaylardan biriyle paylaşıldığı" iddiasının araştırıldığı belirtildi.EPPO, olayların "ihale dolandırıcılığı, yolsuzluk, çıkar çatışması ve meslek sırrının ihlali" oluşturabileceğini ifade etti. Soruşturmanın, olayları netleştirmek ve herhangi bir suç oluşup oluşmadığını değerlendirmek için devam ettiği aktarıldı.

