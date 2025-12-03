https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/2026-yili-memur-maaslari-ne-olacak-1101517593.html

2026 yılı memur maaşları ne olacak?

2026 yılı memur maaşları ne olacak?

Sputnik Türkiye

Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar’ın hazırlayıp sunduğu Haber Masası programının bugünkü konusu, açıklanan kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini duyurdu. Verilere göre, Temmuz-Kasım dönemini kapsayan beş aylık sürede enflasyon yüzde 11,21 olarak gerçekleşti. Bu oran, milyonlarca memur ve emeklinin yılbaşında alacağı zam oranının önemli bir kısmını şimdiden netleştirdi.Buna göre en yüksek memur maaşı olan 76 bin 559 TL’lik şube müdürü 2026 maaşı zamlı olarak 90 bin 112 TL’ye yükselecek.En düşük memur maaşı ise 52 bin 617 TL’den 61 bin 851 TL’ye yükselecek. Öğretmenlerin ise 61 bin 146 olan maaşı 71 bin 877 TL’ye yükselecek. Polis memurunun 68 bin 84 TL olan maaşı 80 bin 32 TL’ye yükselecek. Uzman doktorun 126 bin 119 TL olan maaşı yüzde 17,55’lik zam oranıyla 148 bin 252 TL’ye yükselecek. Hemşirenin 61 bin 759 TL olan maaşı 72 bin 597 TL olacak.

Sputnik Türkiye

