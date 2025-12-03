https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/2025-yilin-ozeti-aciklandi-turkiyede-en-cok-dinlenen-5-sarki-belli-oldu-1101517712.html

2025 yılın özeti açıklandı: Türkiye'de en çok dinlenen 5 şarkı belli oldu

2025 yılın özeti açıklandı: Türkiye'de en çok dinlenen 5 şarkı belli oldu

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü çevrim içi müzik platformu, yıl boyunca merakla beklenen '2025 Yılın Özeti' verilerini bugün açıkladı. Türkiye’de ve dünyada kullanıcıların... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-03T17:26+0300

2025-12-03T17:26+0300

2025-12-03T17:26+0300

türki̇ye

müzik

müzik albümü

müzik aleti

elektronik müzik

rap müzik

müzik grubu

şarkı

en i̇yi şarkı

yeni şarkı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1e/1075046374_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ade35e9025a6f6909dfe89215fac47ce.jpg

Bir müzik platformunun verilerine göre, Türkiye’de 2025’in en çok dinlenen şarkısı BLOK3 imzalı 'SEVMEYİ DENEMEDİN' oldu. Onu, Semicenk’in yoğun ilgi gören parçası 'Sen Kaldın' izledi.BLOK3 ve Ati242 ortak çalışması 'Keşke' üçüncü sırada yer alırken, liste dördüncü sırayı Era7capone, Poizi ve SNOW tarafından seslendirilen 'SONBAHAR' aldı. Beşinci sırada ise Dedublüman ve Aleyna Tilki’nin birlikte seslendirdiği 'Sana Güvenmiyorum' yer aldı.Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçıları2025 yılında Türkiye’de en çok dinlenen isimler sıralamasında BLOK3 birinci olurken, onu Ati242 ve Semicenk izledi. Dördüncü sıraya Era7capone, beşinci sıraya ise Lvbel C5 yerleşti.Türkiye’de 2025’in en çok dinlenen 5 şarkısıDünya listelerinde Lady Gaga ve Bruno Mars etkisiPlatformun global verilerinde ise 2025’te en çok dinlenen sanatçılar sıralamasının zirvesinde Bad Bunny yer aldı. Onu Taylor Swift, The Weeknd, Drake ve Billie Eilish takip etti.Dünya genelinde yılın en çok dinlenen şarkısı ise Lady Gaga ve Bruno Mars’ın ortak çalışması 'Die With A Smile' oldu. Billie Eilish’in çok konuşulan şarkısı 'BIRDS OF A FEATHER' ikinci sırada kendine yer bulurken, ROSE ve Bruno Mars imzalı 'APT.' üçüncü oldu. Listenin devamında Alex Warren’ın 'Ordinary' ve Bad Bunny’nin 'DtMF' parçaları yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/rekabet-kurulu-dev-muzik-platformuna-inceleme-baslatti-1097614196.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müzik, müzik albümü, müzik aleti, elektronik müzik, rap müzik, müzik grubu, şarkı, en i̇yi şarkı, yeni şarkı, şarkıcı