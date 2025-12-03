https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/2025-yilin-ozeti-aciklandi-turkiyede-en-cok-dinlenen-5-sarki-belli-oldu-1101517712.html
2025 yılın özeti açıklandı: Türkiye'de en çok dinlenen 5 şarkı belli oldu
2025 yılın özeti açıklandı: Türkiye'de en çok dinlenen 5 şarkı belli oldu
Dünyaca ünlü çevrim içi müzik platformu, yıl boyunca merakla beklenen '2025 Yılın Özeti' verilerini bugün açıkladı. Türkiye'de ve dünyada kullanıcıların...
Bir müzik platformunun verilerine göre, Türkiye’de 2025’in en çok dinlenen şarkısı BLOK3 imzalı 'SEVMEYİ DENEMEDİN' oldu. Onu, Semicenk’in yoğun ilgi gören parçası 'Sen Kaldın' izledi.BLOK3 ve Ati242 ortak çalışması 'Keşke' üçüncü sırada yer alırken, liste dördüncü sırayı Era7capone, Poizi ve SNOW tarafından seslendirilen 'SONBAHAR' aldı. Beşinci sırada ise Dedublüman ve Aleyna Tilki’nin birlikte seslendirdiği 'Sana Güvenmiyorum' yer aldı.Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçıları2025 yılında Türkiye’de en çok dinlenen isimler sıralamasında BLOK3 birinci olurken, onu Ati242 ve Semicenk izledi. Dördüncü sıraya Era7capone, beşinci sıraya ise Lvbel C5 yerleşti.Türkiye’de 2025’in en çok dinlenen 5 şarkısıDünya listelerinde Lady Gaga ve Bruno Mars etkisiPlatformun global verilerinde ise 2025’te en çok dinlenen sanatçılar sıralamasının zirvesinde Bad Bunny yer aldı. Onu Taylor Swift, The Weeknd, Drake ve Billie Eilish takip etti.Dünya genelinde yılın en çok dinlenen şarkısı ise Lady Gaga ve Bruno Mars’ın ortak çalışması 'Die With A Smile' oldu. Billie Eilish’in çok konuşulan şarkısı 'BIRDS OF A FEATHER' ikinci sırada kendine yer bulurken, ROSE ve Bruno Mars imzalı 'APT.' üçüncü oldu. Listenin devamında Alex Warren’ın 'Ordinary' ve Bad Bunny’nin 'DtMF' parçaları yer aldı.
Dünyaca ünlü çevrim içi müzik platformu, yıl boyunca merakla beklenen '2025 Yılın Özeti' verilerini bugün açıkladı. Türkiye’de ve dünyada kullanıcıların dinleme alışkanlıklarını ortaya koyan listeler, bu yıl da dikkat çekici sonuçlar içeriyor.
Bir müzik platformunun verilerine göre, Türkiye’de 2025’in en çok dinlenen şarkısı BLOK3 imzalı 'SEVMEYİ DENEMEDİN' oldu. Onu, Semicenk’in yoğun ilgi gören parçası 'Sen Kaldın' izledi.
BLOK3 ve Ati242 ortak çalışması 'Keşke' üçüncü sırada yer alırken, liste dördüncü sırayı Era7capone, Poizi ve SNOW tarafından seslendirilen 'SONBAHAR' aldı. Beşinci sırada ise Dedublüman ve Aleyna Tilki’nin birlikte seslendirdiği 'Sana Güvenmiyorum' yer aldı.
Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçıları
2025 yılında Türkiye’de en çok dinlenen isimler sıralamasında BLOK3 birinci olurken, onu Ati242 ve Semicenk izledi. Dördüncü sıraya Era7capone, beşinci sıraya ise Lvbel C5 yerleşti.
Türkiye’de 2025’in en çok dinlenen 5 şarkısı
SEVMEYİ DENEMEDİN – BLOK3 SONBAHAR – Era7capone, Poizi, SNOW Sana Güvenmiyorum – Dedublüman, Aleyna Tilki
Dünya listelerinde Lady Gaga ve Bruno Mars etkisi
Platformun global verilerinde ise 2025’te en çok dinlenen sanatçılar sıralamasının zirvesinde Bad Bunny yer aldı. Onu Taylor Swift, The Weeknd, Drake ve Billie Eilish takip etti.
Dünya genelinde yılın en çok dinlenen şarkısı ise Lady Gaga ve Bruno Mars’ın ortak çalışması 'Die With A Smile' oldu. Billie Eilish’in çok konuşulan şarkısı 'BIRDS OF A FEATHER' ikinci sırada kendine yer bulurken, ROSE ve Bruno Mars imzalı 'APT.' üçüncü oldu. Listenin devamında Alex Warren’ın 'Ordinary' ve Bad Bunny’nin 'DtMF' parçaları yer aldı.