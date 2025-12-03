Türkiye
SON DAKİKA | Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/2025-yilin-ozeti-aciklandi-turkiyede-en-cok-dinlenen-5-sarki-belli-oldu-1101517712.html
2025 yılın özeti açıklandı: Türkiye'de en çok dinlenen 5 şarkı belli oldu
2025 yılın özeti açıklandı: Türkiye'de en çok dinlenen 5 şarkı belli oldu
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü çevrim içi müzik platformu, yıl boyunca merakla beklenen '2025 Yılın Özeti' verilerini bugün açıkladı. Türkiye’de ve dünyada kullanıcıların... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T17:26+0300
2025-12-03T17:26+0300
türki̇ye
müzik
müzik albümü
müzik aleti
elektronik müzik
rap müzik
müzik grubu
şarkı
en i̇yi şarkı
yeni şarkı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1e/1075046374_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ade35e9025a6f6909dfe89215fac47ce.jpg
Bir müzik platformunun verilerine göre, Türkiye’de 2025’in en çok dinlenen şarkısı BLOK3 imzalı 'SEVMEYİ DENEMEDİN' oldu. Onu, Semicenk’in yoğun ilgi gören parçası 'Sen Kaldın' izledi.BLOK3 ve Ati242 ortak çalışması 'Keşke' üçüncü sırada yer alırken, liste dördüncü sırayı Era7capone, Poizi ve SNOW tarafından seslendirilen 'SONBAHAR' aldı. Beşinci sırada ise Dedublüman ve Aleyna Tilki’nin birlikte seslendirdiği 'Sana Güvenmiyorum' yer aldı.Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçıları2025 yılında Türkiye’de en çok dinlenen isimler sıralamasında BLOK3 birinci olurken, onu Ati242 ve Semicenk izledi. Dördüncü sıraya Era7capone, beşinci sıraya ise Lvbel C5 yerleşti.Türkiye’de 2025’in en çok dinlenen 5 şarkısıDünya listelerinde Lady Gaga ve Bruno Mars etkisiPlatformun global verilerinde ise 2025’te en çok dinlenen sanatçılar sıralamasının zirvesinde Bad Bunny yer aldı. Onu Taylor Swift, The Weeknd, Drake ve Billie Eilish takip etti.Dünya genelinde yılın en çok dinlenen şarkısı ise Lady Gaga ve Bruno Mars’ın ortak çalışması 'Die With A Smile' oldu. Billie Eilish’in çok konuşulan şarkısı 'BIRDS OF A FEATHER' ikinci sırada kendine yer bulurken, ROSE ve Bruno Mars imzalı 'APT.' üçüncü oldu. Listenin devamında Alex Warren’ın 'Ordinary' ve Bad Bunny’nin 'DtMF' parçaları yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/rekabet-kurulu-dev-muzik-platformuna-inceleme-baslatti-1097614196.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1e/1075046374_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_48e198ddf76b2627fd556d2829f77f74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
müzik, müzik albümü, müzik aleti, elektronik müzik, rap müzik, müzik grubu, şarkı, en i̇yi şarkı, yeni şarkı, şarkıcı
müzik, müzik albümü, müzik aleti, elektronik müzik, rap müzik, müzik grubu, şarkı, en i̇yi şarkı, yeni şarkı, şarkıcı

2025 yılın özeti açıklandı: Türkiye'de en çok dinlenen 5 şarkı belli oldu

17:26 03.12.2025
© AATelefon
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© AA
Abone ol
Dünyaca ünlü çevrim içi müzik platformu, yıl boyunca merakla beklenen '2025 Yılın Özeti' verilerini bugün açıkladı. Türkiye’de ve dünyada kullanıcıların dinleme alışkanlıklarını ortaya koyan listeler, bu yıl da dikkat çekici sonuçlar içeriyor.
Bir müzik platformunun verilerine göre, Türkiye’de 2025’in en çok dinlenen şarkısı BLOK3 imzalı 'SEVMEYİ DENEMEDİN' oldu. Onu, Semicenk’in yoğun ilgi gören parçası 'Sen Kaldın' izledi.
BLOK3 ve Ati242 ortak çalışması 'Keşke' üçüncü sırada yer alırken, liste dördüncü sırayı Era7capone, Poizi ve SNOW tarafından seslendirilen 'SONBAHAR' aldı. Beşinci sırada ise Dedublüman ve Aleyna Tilki’nin birlikte seslendirdiği 'Sana Güvenmiyorum' yer aldı.

Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçıları

2025 yılında Türkiye’de en çok dinlenen isimler sıralamasında BLOK3 birinci olurken, onu Ati242 ve Semicenk izledi. Dördüncü sıraya Era7capone, beşinci sıraya ise Lvbel C5 yerleşti.

Türkiye’de 2025’in en çok dinlenen 5 şarkısı

SEVMEYİ DENEMEDİN – BLOK3
Sen Kaldın – Semicenk
Keşke – BLOK3, Ati242
SONBAHAR – Era7capone, Poizi, SNOW
Sana Güvenmiyorum – Dedublüman, Aleyna Tilki

Dünya listelerinde Lady Gaga ve Bruno Mars etkisi

Platformun global verilerinde ise 2025’te en çok dinlenen sanatçılar sıralamasının zirvesinde Bad Bunny yer aldı. Onu Taylor Swift, The Weeknd, Drake ve Billie Eilish takip etti.
Dünya genelinde yılın en çok dinlenen şarkısı ise Lady Gaga ve Bruno Mars’ın ortak çalışması 'Die With A Smile' oldu. Billie Eilish’in çok konuşulan şarkısı 'BIRDS OF A FEATHER' ikinci sırada kendine yer bulurken, ROSE ve Bruno Mars imzalı 'APT.' üçüncü oldu. Listenin devamında Alex Warren’ın 'Ordinary' ve Bad Bunny’nin 'DtMF' parçaları yer aldı.
Rekabet Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
TÜRKİYE
Rekabet Kurulu dev müzik platformuna inceleme başlattı
4 Temmuz, 19:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала