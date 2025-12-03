https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/18-bin-euroluk-mucevheri-yuttu-supheli-gozaltinda-bekliyor-1101514328.html

18 bin euroluk mücevheri yuttu: Şüpheli gözaltında bekliyor

18 bin euroluk mücevheri yuttu: Şüpheli gözaltında bekliyor

Sputnik Türkiye

Yeni Zelanda'da bir şüpheli, Auckland'daki bir kuyumcudan çaldığı 18 bin avroluk Faberge ahtapot mücevherini yuttu. Polis, mücevherin vücuttan çıkmasını... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-03T17:20+0300

2025-12-03T17:20+0300

2025-12-03T17:20+0300

yaşam

james bond

auckland

faberge

mücevher

hırsızlık

gözaltı

altın

elmas

yumurta

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101514077_0:481:1024:1057_1920x0_80_0_0_d621f820893553a6baad10118744df12.jpg

Yeni Zelanda'da 32 yaşındaki bir şüpheli, Auckland'daki Partridge Jewellers kuyumcusundan çaldığı 18 bin euro değerindeki Faberge mücevherini yutarak olay yerinden ayrılmaya çalıştı. 28 Kasım'da gerçekleşen olayda, 1983 yapımı James Bond filmi Octopussy'den esinlenilen özel tasarım ahtapot pandantifi çalındı.Polis Müfettişi Grae Anderson, şüphelinin tutuklandığında tıbbi değerlendirmeden geçirildiğini ve bir polis memurunun onu sürekli gözetim altında tuttuğunu açıkladı. Anderson, "Bu aşamada mücevher henüz bulunamadı" ifadesini kullandı.Sadece 50 adet üretildiÇalınan mücevher, dünyada sadece 50 adet üretilen özel bir Faberge yumurtası. Mağazanın web sitesindeki bilgiye göre, altından yapılan parça yeşil emaye ile boyanmış ve 183 elmas ile iki safirle bezenmiş. Parçanın içinde, beyaz elmas vantuzlarla ve siyah elmas gözlerle süslenmiş 18 ayar sarı altından bir ahtapot bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/katil-balinalarin-yeni-hedefi-yatlar-portekiz-aciklarinda-saldiri-1101511684.html

auckland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

james bond, auckland, faberge, mücevher, hırsızlık, gözaltı, altın, elmas, yumurta