Türkiye
SON DAKİKA | Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/18-bin-euroluk-mucevheri-yuttu-supheli-gozaltinda-bekliyor-1101514328.html
18 bin euroluk mücevheri yuttu: Şüpheli gözaltında bekliyor
18 bin euroluk mücevheri yuttu: Şüpheli gözaltında bekliyor
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda'da bir şüpheli, Auckland'daki bir kuyumcudan çaldığı 18 bin avroluk Faberge ahtapot mücevherini yuttu. Polis, mücevherin vücuttan çıkmasını... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T17:20+0300
2025-12-03T17:20+0300
yaşam
james bond
auckland
faberge
mücevher
hırsızlık
gözaltı
altın
elmas
yumurta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101514077_0:481:1024:1057_1920x0_80_0_0_d621f820893553a6baad10118744df12.jpg
Yeni Zelanda'da 32 yaşındaki bir şüpheli, Auckland'daki Partridge Jewellers kuyumcusundan çaldığı 18 bin euro değerindeki Faberge mücevherini yutarak olay yerinden ayrılmaya çalıştı. 28 Kasım'da gerçekleşen olayda, 1983 yapımı James Bond filmi Octopussy'den esinlenilen özel tasarım ahtapot pandantifi çalındı.Polis Müfettişi Grae Anderson, şüphelinin tutuklandığında tıbbi değerlendirmeden geçirildiğini ve bir polis memurunun onu sürekli gözetim altında tuttuğunu açıkladı. Anderson, "Bu aşamada mücevher henüz bulunamadı" ifadesini kullandı.Sadece 50 adet üretildiÇalınan mücevher, dünyada sadece 50 adet üretilen özel bir Faberge yumurtası. Mağazanın web sitesindeki bilgiye göre, altından yapılan parça yeşil emaye ile boyanmış ve 183 elmas ile iki safirle bezenmiş. Parçanın içinde, beyaz elmas vantuzlarla ve siyah elmas gözlerle süslenmiş 18 ayar sarı altından bir ahtapot bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/katil-balinalarin-yeni-hedefi-yatlar-portekiz-aciklarinda-saldiri-1101511684.html
auckland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101514077_0:385:1024:1153_1920x0_80_0_0_2da254575a4ecf1221c9bf5dd720835b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
james bond, auckland, faberge, mücevher, hırsızlık, gözaltı, altın, elmas, yumurta
james bond, auckland, faberge, mücevher, hırsızlık, gözaltı, altın, elmas, yumurta

18 bin euroluk mücevheri yuttu: Şüpheli gözaltında bekliyor

17:20 03.12.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturAhtapot mücevher
Ahtapot mücevher - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yeni Zelanda'da bir şüpheli, Auckland'daki bir kuyumcudan çaldığı 18 bin avroluk Faberge ahtapot mücevherini yuttu. Polis, mücevherin vücuttan çıkmasını beklerken şüpheliyi gözaltında tuttuğunu bildirdi.
Yeni Zelanda'da 32 yaşındaki bir şüpheli, Auckland'daki Partridge Jewellers kuyumcusundan çaldığı 18 bin euro değerindeki Faberge mücevherini yutarak olay yerinden ayrılmaya çalıştı.
28 Kasım'da gerçekleşen olayda, 1983 yapımı James Bond filmi Octopussy'den esinlenilen özel tasarım ahtapot pandantifi çalındı.
Polis Müfettişi Grae Anderson, şüphelinin tutuklandığında tıbbi değerlendirmeden geçirildiğini ve bir polis memurunun onu sürekli gözetim altında tuttuğunu açıkladı. Anderson, "Bu aşamada mücevher henüz bulunamadı" ifadesini kullandı.

Sadece 50 adet üretildi

Çalınan mücevher, dünyada sadece 50 adet üretilen özel bir Faberge yumurtası. Mağazanın web sitesindeki bilgiye göre, altından yapılan parça yeşil emaye ile boyanmış ve 183 elmas ile iki safirle bezenmiş.
Parçanın içinde, beyaz elmas vantuzlarla ve siyah elmas gözlerle süslenmiş 18 ayar sarı altından bir ahtapot bulunuyor.
Katil balina - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
YAŞAM
Katil balinaların yeni hedefi yatlar: Portekiz açıklarında saldırı
17:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала