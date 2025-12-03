https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/18-bin-euroluk-mucevheri-yuttu-supheli-gozaltinda-bekliyor-1101514328.html
18 bin euroluk mücevheri yuttu: Şüpheli gözaltında bekliyor
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda'da bir şüpheli, Auckland'daki bir kuyumcudan çaldığı 18 bin avroluk Faberge ahtapot mücevherini yuttu. Polis, mücevherin vücuttan çıkmasını... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T17:20+0300
2025-12-03T17:20+0300
2025-12-03T17:20+0300
Yeni Zelanda'da 32 yaşındaki bir şüpheli, Auckland'daki Partridge Jewellers kuyumcusundan çaldığı 18 bin euro değerindeki Faberge mücevherini yutarak olay yerinden ayrılmaya çalıştı. 28 Kasım'da gerçekleşen olayda, 1983 yapımı James Bond filmi Octopussy'den esinlenilen özel tasarım ahtapot pandantifi çalındı.Polis Müfettişi Grae Anderson, şüphelinin tutuklandığında tıbbi değerlendirmeden geçirildiğini ve bir polis memurunun onu sürekli gözetim altında tuttuğunu açıkladı. Anderson, "Bu aşamada mücevher henüz bulunamadı" ifadesini kullandı.Sadece 50 adet üretildiÇalınan mücevher, dünyada sadece 50 adet üretilen özel bir Faberge yumurtası. Mağazanın web sitesindeki bilgiye göre, altından yapılan parça yeşil emaye ile boyanmış ve 183 elmas ile iki safirle bezenmiş. Parçanın içinde, beyaz elmas vantuzlarla ve siyah elmas gözlerle süslenmiş 18 ayar sarı altından bir ahtapot bulunuyor.
Yeni Zelanda'da 32 yaşındaki bir şüpheli, Auckland'daki Partridge Jewellers kuyumcusundan çaldığı 18 bin euro değerindeki Faberge mücevherini yutarak olay yerinden ayrılmaya çalıştı.
28 Kasım'da gerçekleşen olayda, 1983 yapımı James Bond filmi Octopussy'den esinlenilen özel tasarım ahtapot pandantifi çalındı.
Polis Müfettişi Grae Anderson, şüphelinin tutuklandığında tıbbi değerlendirmeden geçirildiğini ve bir polis memurunun onu sürekli gözetim altında tuttuğunu açıkladı. Anderson, "Bu aşamada mücevher henüz bulunamadı" ifadesini kullandı.
Çalınan mücevher, dünyada sadece 50 adet üretilen özel bir Faberge yumurtası. Mağazanın web sitesindeki bilgiye göre, altından yapılan parça yeşil emaye ile boyanmış ve 183 elmas ile iki safirle bezenmiş.
Parçanın içinde, beyaz elmas vantuzlarla ve siyah elmas gözlerle süslenmiş 18 ayar sarı altından bir ahtapot bulunuyor.