Vücudun hızla yaşlanmaya başladığı 'dönüm noktası yaşı' açıklandı
Vücudun hızla yaşlanmaya başladığı 'dönüm noktası yaşı' açıklandı
Hayat, yavaş bir geçişten çok, çocukluğun hızlı büyümesi ile erken yetişkinliğin durgunluğu arasında sendeleyerek ilerler. Zaman geçtikçe de yaşlanma giderek...
Çin Bilimler Akademisi'nden bilim insanları, yaşlanmanın hızlanmasının dönüm noktasını keşfettiklerini duyurdu. Bu dönüm noktasının 50 yaş civarı olduğunu vurgulayan bilim insanları, bu yaştan sonra yaşlanmanın hızlandığına dikkat çekti. 50 yaşından sonra, insan vücudundaki geniş bir yetişkin yaş aralığını kapsayan protein çalışmasına göre, dokuların ve organların yaşlanma hızı önceki on yıllara kıyasla daha dik bir seyir izler. Çalışmada ayrıca damarların en hızlı yıprananlar arasında olduğu belirtildi. Çin Bilimler Akademisi’nden bilim insanlarının liderlik ettiği ekip çalışmaya dair "Yaşlanmayla ilişkili protein değişimlerine dayanarak dokuya özgü proteomik yaş saatleri geliştirdik ve organ düzeyindeki yaşlanma süreçlerini karakterize ettik. Zamansal analiz, yaklaşık 50 yaş civarında bir yaşlanma kırılma noktası olduğunu ortaya koydu; kan damarları ise erken yaşlanan ve yaşlanmaya belirgin şekilde duyarlı bir doku olarak öne çıkıyor" açıklamasını yaptı.Çalışma nasıl yapıldı?14 ile 68 yaşları arasında, kazaya bağlı travmatik beyin yaralanması sonucu hayatını kaybeden toplam 76 organ bağışçısından doku örnekleri toplandı. Ayrıca kan örnekleri de elde edildi.13 farklı dokudan alınan 516 örnek, vücudun yedi sistemini kapsıyordu: kardiyovasküler (kalp ve aort), sindirim (karaciğer, pankreas ve bağırsak), bağışıklık (dalak ve lenf düğümü), endokrin (böbreküstü bezi ve beyaz yağ dokusu), solunum (akciğer), deri (cilt) ve kas-iskelet sistemi (kas).Ekip, bu sistemlerde bulunan proteinlerin bir kataloğunu oluşturdu ve bağışçıların yaşları arttıkça bu proteinlerin seviyelerinin nasıl değiştiğini dikkatlice kaydetti. En belirgin değişimlerin 45 ile 55 yaşları arasında gerçekleştiği tespit edildi.
Hayat, yavaş bir geçişten çok, çocukluğun hızlı büyümesi ile erken yetişkinliğin durgunluğu arasında sendeleyerek ilerler. Zaman geçtikçe de yaşlanma giderek hızlanır. Bilim insanları, yaşlanmanın hızlandığı kilometre taşı niteliğindeki yaşı tespit etti.
Çin Bilimler Akademisi'nden bilim insanları, yaşlanmanın hızlanmasının dönüm noktasını keşfettiklerini duyurdu. Bu dönüm noktasının 50 yaş civarı olduğunu vurgulayan bilim insanları, bu yaştan sonra yaşlanmanın hızlandığına dikkat çekti.
50 yaşından sonra, insan vücudundaki geniş bir yetişkin yaş aralığını kapsayan protein çalışmasına göre, dokuların ve organların yaşlanma hızı önceki on yıllara kıyasla daha dik bir seyir izler. Çalışmada ayrıca damarların en hızlı yıprananlar arasında olduğu belirtildi.
Çin Bilimler Akademisi’nden bilim insanlarının liderlik ettiği ekip çalışmaya dair "Yaşlanmayla ilişkili protein değişimlerine dayanarak dokuya özgü proteomik yaş saatleri geliştirdik ve organ düzeyindeki yaşlanma süreçlerini karakterize ettik. Zamansal analiz, yaklaşık 50 yaş civarında bir yaşlanma kırılma noktası olduğunu ortaya koydu; kan damarları ise erken yaşlanan ve yaşlanmaya belirgin şekilde duyarlı bir doku olarak öne çıkıyor" açıklamasını yaptı.

Çalışma nasıl yapıldı?

14 ile 68 yaşları arasında, kazaya bağlı travmatik beyin yaralanması sonucu hayatını kaybeden toplam 76 organ bağışçısından doku örnekleri toplandı. Ayrıca kan örnekleri de elde edildi.
13 farklı dokudan alınan 516 örnek, vücudun yedi sistemini kapsıyordu: kardiyovasküler (kalp ve aort), sindirim (karaciğer, pankreas ve bağırsak), bağışıklık (dalak ve lenf düğümü), endokrin (böbreküstü bezi ve beyaz yağ dokusu), solunum (akciğer), deri (cilt) ve kas-iskelet sistemi (kas).
Ekip, bu sistemlerde bulunan proteinlerin bir kataloğunu oluşturdu ve bağışçıların yaşları arttıkça bu proteinlerin seviyelerinin nasıl değiştiğini dikkatlice kaydetti. En belirgin değişimlerin 45 ile 55 yaşları arasında gerçekleştiği tespit edildi.
