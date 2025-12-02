https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/akne-ilaclari-ile-sizofreni-arasindaki-iliski-tespit-edildi-1101473426.html
Akne ilaçları ile şizofreni arasındaki ilişki tespit edildi
Akne ilaçları ile şizofreni arasındaki ilişki tespit edildi
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, sivilce tedavisinde sıklıkla reçete edilen bir antibiyotiğin şizofreni geliştirme riskini azalttığını buldu. Geçici bulgular ilacın... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T11:55+0300
2025-12-02T11:55+0300
2025-12-02T11:55+0300
sağlik
edinburgh üniversitesi
şizofreni
akne
doksisiklin
antibiyotik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099990375_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_1ccafdcf90c847b0bcb44da31c989ac9.jpg
İskoçya'nın Edinburgh Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının öncülüğünde yapılan yeni bir çalışmada, akne tedavisinde kullanılan ve Doksisiklin etken maddeli olan bir antibiyotiğin şizofreni geliştirme riskini azalttığını tespit etti.Şizofreninin dünya çapında 23 milyon insanı etkileyen ciddi bir psikolojik hastalık olduğunu belirten ekip, "Bu bulgular, doksisiklin tedavisinin ergen psikiyatri hastalarında şizofreni riskini azaltabileceği ve gelecekteki ruhsal hastalıkların önlenmesi araştırmaları için önemli yeni tedavi fırsatlarına işaret edebileceği yönündeki geçici ama heyecan verici olasılığı gündeme getiriyor" açıklamasını yaptı. Şizofreninin 19'lu yaşlarda ortaya çıktığını ve aknenin ise bir ergen cilt sorunu olduğunu vurgulayan bilim insanları, Finlandiya'daki büyük ölçekli sağlık kayıt verilerine gelişmiş istatistiksel modelleme uyguladılar.Ekip, akıl sağlığı hizmetlerine başvuran ve antibiyotik reçete edilen 56 binden fazla ergenin verilerini analiz etti. Doksisiklin ile tedavi edilenlerin, diğer antibiyotikleri alan akranlarına göre şizofreni geliştirme riskinin yüzde 30-35 daha düşük olduğunu buldular.Doksisiklin, enfeksiyon ve akne tedavisinde yaygın olarak kullanılan geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Önceki çalışmalar, beyin hücrelerindeki iltihabı azaltabileceğini ve beynin sinir bağlantılarını iyileştirdiği doğal bir süreç olan 'sinaptik budamayı' etkileyebileceğini göstermektedir. Aşırı budama, şizofreni gelişimiyle ilişkilendirilmiştir. Çalışma, Amerikan Psikiyatri Dergisi'nde yayınlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/cocugunuzda-bu-belirtiler-varsa-dikkat-aralik-ve-ocak-aylarinda-pik-yapan-rotavirusu-cocuklari-1101450620.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099990375_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_2c98c75632cdc110b993bad9b774d4d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
edinburgh üniversitesi, şizofreni, akne, doksisiklin, antibiyotik
edinburgh üniversitesi, şizofreni, akne, doksisiklin, antibiyotik
Akne ilaçları ile şizofreni arasındaki ilişki tespit edildi
Bilim insanları, sivilce tedavisinde sıklıkla reçete edilen bir antibiyotiğin şizofreni geliştirme riskini azalttığını buldu. Geçici bulgular ilacın şizofreniyi önlediğini kanıtlayamasa da şizofreni riskini yüzde 30 azalttığını tespit etti.
İskoçya'nın Edinburgh Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının öncülüğünde yapılan yeni bir çalışmada, akne tedavisinde kullanılan ve Doksisiklin etken maddeli olan bir antibiyotiğin şizofreni geliştirme riskini azalttığını tespit etti.
Şizofreninin dünya çapında 23 milyon insanı etkileyen ciddi bir psikolojik hastalık olduğunu belirten ekip, "Bu bulgular, doksisiklin tedavisinin ergen psikiyatri hastalarında şizofreni riskini azaltabileceği ve gelecekteki ruhsal hastalıkların önlenmesi araştırmaları için önemli yeni tedavi fırsatlarına işaret edebileceği yönündeki geçici ama heyecan verici olasılığı gündeme getiriyor" açıklamasını yaptı.
Şizofreninin 19'lu yaşlarda ortaya çıktığını ve aknenin ise bir ergen cilt sorunu olduğunu vurgulayan bilim insanları, Finlandiya'daki büyük ölçekli sağlık kayıt verilerine gelişmiş istatistiksel modelleme uyguladılar.
Ekip, akıl sağlığı hizmetlerine başvuran ve antibiyotik reçete edilen 56 binden fazla ergenin verilerini analiz etti. Doksisiklin ile tedavi edilenlerin, diğer antibiyotikleri alan akranlarına göre şizofreni geliştirme riskinin yüzde 30-35 daha düşük olduğunu buldular.
Doksisiklin, enfeksiyon ve akne tedavisinde yaygın olarak kullanılan geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Önceki çalışmalar, beyin hücrelerindeki iltihabı azaltabileceğini ve beynin sinir bağlantılarını iyileştirdiği doğal bir süreç olan 'sinaptik budamayı' etkileyebileceğini göstermektedir.
Aşırı budama, şizofreni gelişimiyle ilişkilendirilmiştir. Çalışma, Amerikan Psikiyatri Dergisi'nde yayınlandı.