Akne ilaçları ile şizofreni arasındaki ilişki tespit edildi

02.12.2025

İskoçya'nın Edinburgh Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının öncülüğünde yapılan yeni bir çalışmada, akne tedavisinde kullanılan ve Doksisiklin etken maddeli olan bir antibiyotiğin şizofreni geliştirme riskini azalttığını tespit etti.Şizofreninin dünya çapında 23 milyon insanı etkileyen ciddi bir psikolojik hastalık olduğunu belirten ekip, "Bu bulgular, doksisiklin tedavisinin ergen psikiyatri hastalarında şizofreni riskini azaltabileceği ve gelecekteki ruhsal hastalıkların önlenmesi araştırmaları için önemli yeni tedavi fırsatlarına işaret edebileceği yönündeki geçici ama heyecan verici olasılığı gündeme getiriyor" açıklamasını yaptı. Şizofreninin 19'lu yaşlarda ortaya çıktığını ve aknenin ise bir ergen cilt sorunu olduğunu vurgulayan bilim insanları, Finlandiya'daki büyük ölçekli sağlık kayıt verilerine gelişmiş istatistiksel modelleme uyguladılar.Ekip, akıl sağlığı hizmetlerine başvuran ve antibiyotik reçete edilen 56 binden fazla ergenin verilerini analiz etti. Doksisiklin ile tedavi edilenlerin, diğer antibiyotikleri alan akranlarına göre şizofreni geliştirme riskinin yüzde 30-35 daha düşük olduğunu buldular.Doksisiklin, enfeksiyon ve akne tedavisinde yaygın olarak kullanılan geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Önceki çalışmalar, beyin hücrelerindeki iltihabı azaltabileceğini ve beynin sinir bağlantılarını iyileştirdiği doğal bir süreç olan 'sinaptik budamayı' etkileyebileceğini göstermektedir. Aşırı budama, şizofreni gelişimiyle ilişkilendirilmiştir. Çalışma, Amerikan Psikiyatri Dergisi'nde yayınlandı.

