van'daki osmanlı kışlasında askerlerin 'dokuz taş' oynadığı belirlendi

"Kazı çalışmalarında ilginç buluntulardan biri de kışlanın güney surlara bitişik bir noktasında ortaya çıkardığımız bir oyun taşı oldu. Bu taş, tarih boyunca Anadolu'dan Orta Çağ Avrupa'sına, Antik Mısır'dan Mezopotamya ve Roma'ya kadar çok geniş bir coğrafyada görülen ve milattan önce 2000'li yıllara kadar izleri sürülebilen 'dokuz taş' oyununa ait. Osmanlı kışlasında böyle bir oyun taşının bulunması, burada talim gören askerlerin stratejik ve taktik becerilerini geliştirmek amacıyla bu oyunu kullanmış olabileceklerini gösteriyor. Bu yönüyle de son derece kıymetli bir bulgu niteliğinde. Anadolu'nun yanı sıra dünyanın pek çok farklı bölgesinde bu oyunun ahşap ya da taş levhalar üzerine çizilmiş benzer örnekleri bulunuyor. Tespit ettiğimiz oyun taşı iç içe geçmiş üç dikdörtgenden oluşuyor ve bu dikdörtgenlerin eksenleri düz çizgilerle birbirine bağlanmış durumda. Tarihsel kayıtlardan, bu oyunun yüzyıllar boyunca stratejik ve taktik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanıldığı biliniyor. Oyun taşının kışlada bulunmuş olması bu açıdan oldukça önemli."