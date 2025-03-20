https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/kultur-ve-turizm-bakanligi-sozlesmeli-personel-alimi-sartlari-kpss-puani-ile-130-personel-alimi-1094685405.html

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları: KPSS puanı ile 130 personel alımı başvurusu ne zaman?

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartları: KPSS puanı ile 130 personel alımı başvurusu ne zaman?

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı farklı pozisyonlarda 130 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Sözleşmeli personel alımları KPSS B grubu puan türüne göre olacak... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T12:05+0300

2025-03-20T12:05+0300

2025-03-20T12:05+0300

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Personel alımı ilanları, iş arayan adaylar tarafından araştırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve temizlik personeli pozisyonlarında 130 sözleşmeli eleman alacak. Personel teminine ilişkin genel ve özel başvuru şartları da paylaşıldı. İşte, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri...Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı şartlarıBakanlık tarafından büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve temizlik personeli olmak üzere 130 kişi alınacak. Alımlar, KPSS B puan türüne göre ve yazılı ya da sözlü sınav olmadan yapılacak. Personel alımı başvuruları 3 - 18 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden ya da isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi aracılığı ile gerçekleşecek.Başvuru sonuçları da www.ktb.gov.tr adresi ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr'den duyurulacak.Genel başvuru şartları* Türk vatandaşı olmak,* 18 - 35 yaş arasında olmak,* Kamu haklarından mahrum bulunmamak,* Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,* Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak,* Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/saglik-bakanligi-36-bin-personel-alimi-yapacak-basvurular-ne-zaman-basliyor-sartlar-neler-1094437573.html

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