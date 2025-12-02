https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/unlu-oyuncu-duyurdu-italyadan-sonra-ispanyada-dizi-cekiyor-1101465995.html
Ünlü oyuncu duyurdu: İtalya'dan sonra İspanya'da dizi çekiyor
Erkenci Kuş gibi dizilerle Türkiye'de ünlenen Can Yaman, oyunculuk kariyerine İtalya'da devam ediyordu. Ünlü oyuncu Yaman, çekimleri Kanarya adaları ve...
Erkenci Kuş adlı diziyle ünlenen oyuncu Can Yaman, kariyerine İtalya'da devam ediyordu. ‘Che Dio ci Aiuti’ adlı diziye konuk oyuncu olan Yaman, ‘Sembra strano anche a me’ adlı İtalyanca bir kitap çıkartmıştı. İtalya'da sevilen bir yıldız haline gelen Can Yaman, daha sonra ‘Viola Come il Mare’ ve ‘Sandokan’ dizilerinde başrol oynadı. Milliyet yazarlarından Ali Eyüpoğlu'nun haberine göre Can Yaman’ın çekimleri Kanarya adaları ve Madrid’de süren İspanyol dizisi için İspanyolca ders aldığı ortaya çıktı.Dizinin adı: El Laberinto Las MariposasCan Yaman, katıldığı İspanyol TV programı ‘La Revuelta’da İspanyolca’sıyla büyük beğeni topladı. Can Yaman İspanyolca dizisiyle ilgili ise şunları söyledi:Sanatçının menajeri Cüneyt Sayıl, “İspanyol yapımı ‘El Laberinto Las Mariposas’(Kelebek Labirenti), Can Yaman’ın Türkçe, İtalyanca ve İngilizce’den sonra dördüncü dilde oynadığı dizi oldu. Bu dizi de ‘Sandokan’ gibi birçok ülkede yayınlanacak” dedi.
Erkenci Kuş gibi dizilerle Türkiye'de ünlenen Can Yaman, oyunculuk kariyerine İtalya'da devam ediyordu. Ünlü oyuncu Yaman, çekimleri Kanarya adaları ve Madrid’de süren İspanyol dizisi için İspanyolca ders aldığını belirtti.
Erkenci Kuş adlı diziyle ünlenen oyuncu Can Yaman, kariyerine İtalya'da devam ediyordu. ‘Che Dio ci Aiuti’ adlı diziye konuk oyuncu olan Yaman, ‘Sembra strano anche a me’ adlı İtalyanca bir kitap çıkartmıştı. İtalya'da sevilen bir yıldız haline gelen Can Yaman, daha sonra ‘Viola Come il Mare’ ve ‘Sandokan’ dizilerinde başrol oynadı.
Milliyet yazarlarından Ali Eyüpoğlu'nun
haberine göre Can Yaman’ın çekimleri Kanarya adaları ve Madrid’de süren İspanyol dizisi için İspanyolca ders aldığı ortaya çıktı.
Dizinin adı: El Laberinto Las Mariposas
Can Yaman, katıldığı İspanyol TV programı ‘La Revuelta’da İspanyolca’sıyla büyük beğeni topladı. Can Yaman İspanyolca dizisiyle ilgili ise şunları söyledi:
“İspanya’da ilk kez çalışmak benim için inanılmaz özel bir deneyim. İspanyol izleyicilerle her zaman güçlü bir bağ hissettim. Şimdi onların dilinde, bu kadar yetenekli bir ekiple çalışmak gerçek bir hayalin gerçekleşmesi demek.”
Sanatçının menajeri Cüneyt Sayıl, “İspanyol yapımı ‘El Laberinto Las Mariposas’(Kelebek Labirenti), Can Yaman’ın Türkçe, İtalyanca ve İngilizce’den sonra dördüncü dilde oynadığı dizi oldu. Bu dizi de ‘Sandokan’ gibi birçok ülkede yayınlanacak” dedi.