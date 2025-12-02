https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/unlu-oyuncu-duyurdu-italyadan-sonra-ispanyada-dizi-cekiyor-1101465995.html

Ünlü oyuncu duyurdu: İtalya'dan sonra İspanya'da dizi çekiyor

Ünlü oyuncu duyurdu: İtalya'dan sonra İspanya'da dizi çekiyor

Erkenci Kuş gibi dizilerle Türkiye'de ünlenen Can Yaman, oyunculuk kariyerine İtalya'da devam ediyordu. Ünlü oyuncu Yaman, çekimleri Kanarya adaları ve... 02.12.2025, Sputnik Türkiye

Erkenci Kuş adlı diziyle ünlenen oyuncu Can Yaman, kariyerine İtalya'da devam ediyordu. ‘Che Dio ci Aiuti’ adlı diziye konuk oyuncu olan Yaman, ‘Sembra strano anche a me’ adlı İtalyanca bir kitap çıkartmıştı. İtalya'da sevilen bir yıldız haline gelen Can Yaman, daha sonra ‘Viola Come il Mare’ ve ‘Sandokan’ dizilerinde başrol oynadı. Milliyet yazarlarından Ali Eyüpoğlu'nun haberine göre Can Yaman’ın çekimleri Kanarya adaları ve Madrid’de süren İspanyol dizisi için İspanyolca ders aldığı ortaya çıktı.Dizinin adı: El Laberinto Las MariposasCan Yaman, katıldığı İspanyol TV programı ‘La Revuelta’da İspanyolca’sıyla büyük beğeni topladı. Can Yaman İspanyolca dizisiyle ilgili ise şunları söyledi:Sanatçının menajeri Cüneyt Sayıl, “İspanyol yapımı ‘El Laberinto Las Mariposas’(Kelebek Labirenti), Can Yaman’ın Türkçe, İtalyanca ve İngilizce’den sonra dördüncü dilde oynadığı dizi oldu. Bu dizi de ‘Sandokan’ gibi birçok ülkede yayınlanacak” dedi.

