https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/aileler-dikkat-iki-cocuk-urunu-daha-guvensiz-bulundu-piyasadan-toplatiliyor-1097497487.html
Aileler dikkat: İki çocuk ürünü daha güvensiz bulundu, piyasadan toplatılıyor
Aileler dikkat: İki çocuk ürünü daha güvensiz bulundu, piyasadan toplatılıyor
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, piyasada satılan iki çocuk ürünün daha toplatılmasına karar verdi, satışını yasakladı. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T15:54+0300
2025-07-01T15:54+0300
2025-07-01T15:54+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
güvensiz ürün
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Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün listesine iki ürün daha eklendi. Bakanlık, bir çocuk kıyafeti ve lolipop fosforlu kalemlerin 'güvensiz' olduğunu belirterek ürünlerin satışını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi. Güvensiz vurgusu yapıldıBakanlığın listesine göre, Akkuzu marka 6-7 yaş çocuk için baskılı sweatshirt güvensiz bulunurken, küçük çocukların kullanımı açısından risk taşıdığı vurgusu yapıldı. Taşıdığı riskler ise 'boğulma' olarak altı çizildi. Bakanlık tarafından güvensiz bulunan diğer bir ürün ise "Unicus" marka "6'lı lolipop fosforlu kalem" oldu. Üründen alınan numenin orijinal halinden küçük parçalar içerdiği belirtilirken söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bakanlik-toplatma-karari-aldi-oyuncakta-zehirli-maddeler-tespit-edildi-1096781906.html
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ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), güvensiz ürün
ticaret bakanlığı, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), güvensiz ürün
Aileler dikkat: İki çocuk ürünü daha güvensiz bulundu, piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, piyasada satılan iki çocuk ürünün daha toplatılmasına karar verdi, satışını yasakladı.
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün listesine iki ürün daha eklendi. Bakanlık, bir çocuk kıyafeti ve lolipop fosforlu kalemlerin 'güvensiz' olduğunu belirterek ürünlerin satışını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.
Bakanlığın listesine göre, Akkuzu marka 6-7 yaş çocuk için baskılı sweatshirt güvensiz bulunurken, küçük çocukların kullanımı açısından risk taşıdığı vurgusu yapıldı. Taşıdığı riskler ise 'boğulma' olarak altı çizildi.
Bakanlık tarafından güvensiz bulunan diğer bir ürün ise "Unicus" marka "6'lı lolipop fosforlu kalem" oldu. Üründen alınan numenin orijinal halinden küçük parçalar içerdiği belirtilirken söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.