Ünlü estetikçi trafik kazasında hayatını kaybetti

Ankara’nın Polatlı ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında Dr. Zülfü Akşit yaşamını yitirdi. Acı haberi Hekim Birliği sosyal medya hesabından duyurdu. 02.12.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101485646_0:25:587:355_1920x0_80_0_0_65b4e394211ed7e356f84559c8e4cd5e.jpg

Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.Hekim Birliği tarafından yapılan açıklamada, Dr. Akşit’in vefatının hekim camiasını derinden sarstığı belirtilerek, “Bir meslektaşımızı daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine, hastalarına ve tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detaylar henüz paylaşılmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

