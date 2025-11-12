https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/almanyada-mahkeme-estetik-ameliyatlarda-oncesi-sonrasi-fotograflarin-paylasilmasini-yasakladi-1100921554.html
Almanya'da mahkeme, estetik ameliyatlarda 'öncesi-sonrası' fotoğrafların paylaşılmasını yasakladı
Almanya'da mahkeme, estetik ameliyatlarda 'öncesi-sonrası' fotoğrafların paylaşılmasını yasakladı
Sputnik Türkiye
Almanya’da Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi, estetik ameliyatlardan sonra çekilen “öncesi-sonrası” fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasını haksız... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T11:11+0300
2025-11-12T11:11+0300
2025-11-12T11:11+0300
sağlik
estetik
estetik operasyon
estetik cerrahi
estetik ameliyat
öncesi
sonrası
yasak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100921808_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_c225813131dfd196bff37d5a804d8abe.png
Karar, bir estetik cerrahın hastasının burun ameliyatı öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaşması üzerine açılan dava sonucunda alındı. Yerel mahkeme şikayeti reddetmişti, ancak dava yüksek mahkemeye taşındı.Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi, estetik cerrahın, hastasının burun ameliyatı sonrası yaşadığı değişimi sosyal medya hesabından paylaşmasını 'haksız rekabet kabul ederek' fotoğraflarının yayınlanmasını yasakladı.Mahkeme, bu tür paylaşımların Alman Sağlık Sektöründe Reklamcılık Kanunu’na aykırı olduğunu belirtti. Kanuna göre, plastik cerrahi işlemlerinde operasyon öncesi ve sonrası görüntülerle reklam yapılması yasak.Gerekçede, insanların bu tür paylaşımların gerekli olup olmadığı tespit edilemeden kolayca kanabileceği, sağlık açısından riskli veya tıbben gereksiz estetik ameliyatlara yönlendirebileceği vurgulandı.Mahkeme, yasağın amacının insanları yanıltıcı reklamlardan ve gereksiz tıbbi risklerden korumak olduğunu açıkladı. Karara karşı temyiz hakkı bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/arastirma-gunde-bir-fincan-kahve-kalp-ritim-bozukluguna-karsi-koruyabilir-1100907034.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100921808_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2db375dd51501dfa7ee29cec2d8179ac.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
estetik, estetik operasyon, estetik cerrahi, estetik ameliyat, öncesi, sonrası, yasak
estetik, estetik operasyon, estetik cerrahi, estetik ameliyat, öncesi, sonrası, yasak
Almanya'da mahkeme, estetik ameliyatlarda 'öncesi-sonrası' fotoğrafların paylaşılmasını yasakladı
Almanya’da Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi, estetik ameliyatlardan sonra çekilen “öncesi-sonrası” fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasını haksız rekabet olarak değerlendirip yasakladı.
Karar, bir estetik cerrahın hastasının burun ameliyatı öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaşması üzerine açılan dava sonucunda alındı. Yerel mahkeme şikayeti reddetmişti, ancak dava yüksek mahkemeye taşındı.
Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi, estetik cerrahın, hastasının burun ameliyatı sonrası yaşadığı değişimi sosyal medya hesabından paylaşmasını 'haksız rekabet kabul ederek' fotoğraflarının yayınlanmasını yasakladı.
Mahkeme, bu tür paylaşımların Alman Sağlık Sektöründe Reklamcılık Kanunu’na aykırı olduğunu belirtti. Kanuna göre, plastik cerrahi işlemlerinde operasyon öncesi ve sonrası görüntülerle reklam yapılması yasak.
Gerekçede, insanların bu tür paylaşımların gerekli olup olmadığı tespit edilemeden kolayca kanabileceği, sağlık açısından riskli veya tıbben gereksiz estetik ameliyatlara yönlendirebileceği vurgulandı.
Mahkeme, yasağın amacının insanları yanıltıcı reklamlardan ve gereksiz tıbbi risklerden korumak olduğunu açıkladı. Karara karşı temyiz hakkı bulunuyor.