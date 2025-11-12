Almanya'da mahkeme, estetik ameliyatlarda 'öncesi-sonrası' fotoğrafların paylaşılmasını yasakladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/almanyada-mahkeme-estetik-ameliyatlarda-oncesi-sonrasi-fotograflarin-paylasilmasini-yasakladi-1100921554.html

Karar, bir estetik cerrahın hastasının burun ameliyatı öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaşması üzerine açılan dava sonucunda alındı. Yerel mahkeme şikayeti reddetmişti, ancak dava yüksek mahkemeye taşındı.Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi, estetik cerrahın, hastasının burun ameliyatı sonrası yaşadığı değişimi sosyal medya hesabından paylaşmasını 'haksız rekabet kabul ederek' fotoğraflarının yayınlanmasını yasakladı.Mahkeme, bu tür paylaşımların Alman Sağlık Sektöründe Reklamcılık Kanunu’na aykırı olduğunu belirtti. Kanuna göre, plastik cerrahi işlemlerinde operasyon öncesi ve sonrası görüntülerle reklam yapılması yasak.Gerekçede, insanların bu tür paylaşımların gerekli olup olmadığı tespit edilemeden kolayca kanabileceği, sağlık açısından riskli veya tıbben gereksiz estetik ameliyatlara yönlendirebileceği vurgulandı.Mahkeme, yasağın amacının insanları yanıltıcı reklamlardan ve gereksiz tıbbi risklerden korumak olduğunu açıkladı. Karara karşı temyiz hakkı bulunuyor.

