Ukrayna milletvekili: Zelenskiy yakında istifa edecek
Ukrayna milletvekili: Zelenskiy yakında istifa edecek
02.12.2025
Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada milletvekili Artem Dmitruk, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Kiev’deki yolsuzluk skandalı nedeniyle Vladimir Zelenskiy’den bu hafta istifa etmesinin talep edildiğini iddia etti. Dmitruk açıklamasında, “Zelenskiy bu hafta istifa edecek. Hafta sonu bana, Zelenskiy’e bu hafta görevi bırakmasının emredildiği bilgisi verildi” ifadelerini kullandı. Dmitruk, söz konusu talimatın kim tarafından verildiğine dair ayrıntı paylaşmadı.
Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada milletvekili Artem Dmitruk, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Kiev’deki yolsuzluk skandalı nedeniyle Vladimir Zelenskiy’den bu hafta istifa etmesinin talep edildiğini iddia etti.
Dmitruk açıklamasında, “Zelenskiy bu hafta istifa edecek. Hafta sonu bana, Zelenskiy’e bu hafta görevi bırakmasının emredildiği bilgisi verildi” ifadelerini kullandı.
Dmitruk, söz konusu talimatın kim tarafından verildiğine dair ayrıntı paylaşmadı.