Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/ukrayna-milletvekili-zelenskiy-yakinda-istifa-edecek--1101463462.html
Ukrayna milletvekili: Zelenskiy yakında istifa edecek
Ukrayna milletvekili: Zelenskiy yakında istifa edecek
Sputnik Türkiye
Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada milletvekili Artem Dmitruk, Zelenskiy’den bu hafta istifa etmesinin talep edildiğini iddia etti. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T04:04+0300
2025-12-02T04:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir zelenskiy
ukrayna
kiev
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681457_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_088dd080d174453d28864060ad40e3f8.jpg
Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada milletvekili Artem Dmitruk, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Kiev’deki yolsuzluk skandalı nedeniyle Vladimir Zelenskiy’den bu hafta istifa etmesinin talep edildiğini iddia etti. Dmitruk açıklamasında, “Zelenskiy bu hafta istifa edecek. Hafta sonu bana, Zelenskiy’e bu hafta görevi bırakmasının emredildiği bilgisi verildi” ifadelerini kullandı. Dmitruk, söz konusu talimatın kim tarafından verildiğine dair ayrıntı paylaşmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/szijjarto-orbanin-putin-ve-trump-ile-yaptigi-gorusmelerde-zirve-hazirliklari-ele-alindi-1101463344.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681457_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_12cc0881622d8551bffb86e7302de277.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, telegram
vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, telegram

Ukrayna milletvekili: Zelenskiy yakında istifa edecek

04:04 02.12.2025
© AP Photo / Jacquelyn MartinABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi
ABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Abone ol
Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada milletvekili Artem Dmitruk, Zelenskiy’den bu hafta istifa etmesinin talep edildiğini iddia etti.
Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada milletvekili Artem Dmitruk, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Kiev’deki yolsuzluk skandalı nedeniyle Vladimir Zelenskiy’den bu hafta istifa etmesinin talep edildiğini iddia etti.
Dmitruk açıklamasında, “Zelenskiy bu hafta istifa edecek. Hafta sonu bana, Zelenskiy’e bu hafta görevi bırakmasının emredildiği bilgisi verildi” ifadelerini kullandı.
Dmitruk, söz konusu talimatın kim tarafından verildiğine dair ayrıntı paylaşmadı.
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Szijjarto: Orban’ın Putin ve Trump ile yaptığı görüşmelerde zirve hazırlıkları ele alındı
03:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала