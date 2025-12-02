https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/ukrayna-milletvekili-zelenskiy-yakinda-istifa-edecek--1101463462.html

Ukrayna milletvekili: Zelenskiy yakında istifa edecek

Ukrayna milletvekili: Zelenskiy yakında istifa edecek

Sputnik Türkiye

Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada milletvekili Artem Dmitruk, Zelenskiy’den bu hafta istifa etmesinin talep edildiğini iddia etti. 02.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-02T04:04+0300

2025-12-02T04:04+0300

2025-12-02T04:04+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir zelenskiy

ukrayna

kiev

telegram

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681457_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_088dd080d174453d28864060ad40e3f8.jpg

Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada milletvekili Artem Dmitruk, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Kiev’deki yolsuzluk skandalı nedeniyle Vladimir Zelenskiy’den bu hafta istifa etmesinin talep edildiğini iddia etti. Dmitruk açıklamasında, “Zelenskiy bu hafta istifa edecek. Hafta sonu bana, Zelenskiy’e bu hafta görevi bırakmasının emredildiği bilgisi verildi” ifadelerini kullandı. Dmitruk, söz konusu talimatın kim tarafından verildiğine dair ayrıntı paylaşmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/szijjarto-orbanin-putin-ve-trump-ile-yaptigi-gorusmelerde-zirve-hazirliklari-ele-alindi-1101463344.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, telegram