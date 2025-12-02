https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/szijjarto-orbanin-putin-ve-trump-ile-yaptigi-gorusmelerde-zirve-hazirliklari-ele-alindi-1101463344.html
Szijjarto: Orban’ın Putin ve Trump ile yaptığı görüşmelerde zirve hazırlıkları ele alındı
Szijjarto: Orban’ın Putin ve Trump ile yaptığı görüşmelerde zirve hazırlıkları ele alındı
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Orban'ın Putin ve Trump ile görüşmesinde, Budapeşte zirvesi hazırlıkları hakkında görüştüklerini
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Başbakan Viktor Orban’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, Rusya-ABD zirvesinin Budapeşte’de yapılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünün ele alındığını söyledi.Szijjarto, Macar parlamentosundaki dış ilişkiler komisyonunda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:Bakan ayrıca, Avrupalı siyasetçilerin Ukrayna’daki çatışmanın çözüm sürecini desteklemeleri gerektiğini, ancak bunun yerine şimdiye kadar olduğu gibi barış çabalarını baltalamak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Başbakan Viktor Orban’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, Rusya-ABD zirvesinin Budapeşte’de yapılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünün ele alındığını söyledi.
Szijjarto, Macar parlamentosundaki dış ilişkiler komisyonunda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
Hem Amerikalı hem de Rus liderler, hazırlıkların sürdüğünü ve böyle bir zirvenin bir anlaşmayla sonuçlanmasına imkan verecek koşullar oluşur oluşmaz Budapeşte’ye geleceklerini Başbakanımıza açıkça ifade etti.
Bakan ayrıca, Avrupalı siyasetçilerin Ukrayna’daki çatışmanın çözüm sürecini desteklemeleri gerektiğini, ancak bunun yerine şimdiye kadar olduğu gibi barış çabalarını baltalamak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.