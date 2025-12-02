Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Szijjarto: Orban’ın Putin ve Trump ile yaptığı görüşmelerde zirve hazırlıkları ele alındı
Szijjarto: Orban'ın Putin ve Trump ile yaptığı görüşmelerde zirve hazırlıkları ele alındı
02.12.2025
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Başbakan Viktor Orban’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, Rusya-ABD zirvesinin Budapeşte’de yapılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünün ele alındığını söyledi.Szijjarto, Macar parlamentosundaki dış ilişkiler komisyonunda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:Bakan ayrıca, Avrupalı siyasetçilerin Ukrayna’daki çatışmanın çözüm sürecini desteklemeleri gerektiğini, ancak bunun yerine şimdiye kadar olduğu gibi barış çabalarını baltalamak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.







