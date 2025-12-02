https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/szijjarto-orbanin-putin-ve-trump-ile-yaptigi-gorusmelerde-zirve-hazirliklari-ele-alindi-1101463344.html

Szijjarto: Orban’ın Putin ve Trump ile yaptığı görüşmelerde zirve hazırlıkları ele alındı

Szijjarto: Orban’ın Putin ve Trump ile yaptığı görüşmelerde zirve hazırlıkları ele alındı

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Orban'ın Putin ve Trump ile görüşmesinde, Budapeşte zirvesi hazırlıkları hakkında görüştüklerini... 02.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-02T03:44+0300

2025-12-02T03:44+0300

2025-12-02T03:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

donald trump

budapeşte

rusya

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101160817_0:0:1128:634_1920x0_80_0_0_e2846a91548ae5649e40e6a0945c91bf.png

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Başbakan Viktor Orban’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, Rusya-ABD zirvesinin Budapeşte’de yapılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünün ele alındığını söyledi.Szijjarto, Macar parlamentosundaki dış ilişkiler komisyonunda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:Bakan ayrıca, Avrupalı siyasetçilerin Ukrayna’daki çatışmanın çözüm sürecini desteklemeleri gerektiğini, ancak bunun yerine şimdiye kadar olduğu gibi barış çabalarını baltalamak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/bm-muzakereler-yogun-bir-asamada-1101463041.html

budapeşte

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, budapeşte, rusya, ukrayna