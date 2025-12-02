Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna görüşmeleri hakkında açıklama: 'Putin ile barışı sağlamak'
Sunucu Rick Sanchez, sosyal medya platformunda, Rusya ve ABD’nin Ukrayna konusunda anlaşmaya varmaya çalıştığı süreçte Avrupa’nın kenarda beklediğini belirtti.Sanchez sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Amerika liderinin damadı Jared Kuşner, Kremlin’de Vladimir Putin ile barışı sağlamaya çalışırken, Avrupa liderleri çatışma ve maddiyat hırsıyla meşgul olarak kenarda kalıyor” diye yazdı.Moskova’da Amerika heyeti ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un daha önce, toplantıda tarafların iki gün önce Florida’da Kiev ve Washington arasında sağlanan anlaşmaları ele alacağını bildirmişti.ABD’nin barış girişimi ve Avrupa’nın ‘düzeltmeleri’Kasım ayı sonunda Beyaz Saray, Ukrayna’daki durumu çözmeye yönelik bir öneri üzerinde çalıştığını açıkladı. Yabancı basın, Donbas bölgesinin Moskova kontrolüne devrini, Donbas ve Kırım’ın resmi olarak Rusya tarafından tanınmasını, Zaporojiye ve Herson bölgelerinde temas hattının büyük bölümünün dondurulmasını, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sayısının yarıya indirilmesini, Ukrayna’da yabancı asker ve Rusya derinliklerine ulaşabilecek silah konuşlandırılmasının yasaklanmasını içerdiğini bildirmişti.Geçtiğimiz Pazar günü Cenevre’de AB, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmelerde Amerika önerisine yönelik değişiklikler tartışılmış, iddialara göre bu değişiklikler, Ukrayna ordusunun sayısı, Zaporojiye Nükleer Santrali üzerindeki kontrolün, NATO güçlerinin Ukrayna’da konuşlandırılması, toprakların statüsü ve diğer konuları kapsadığı bildirilmişti.Vladimir Putin, ABD’nin başlangıçtaki barış planının gelecekteki anlaşmaların temeli olabileceğini, ancak öncelikle her maddesinin titizlikle incelenmesi gerektiğini söylemişti. Putin, cephedeki durumun genel olarak Rusya’yı tatmin ettiğini, çünkü özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşılmasına katkı sağladığını, ancak ülkenin yine de görüşmelere ve sorunların barışçıl çözümüne açık kaldığını belirtmişti.
Moskova'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Rick Sanchez, ABD'nin Putin ile barış sağlamaya çalışırken Avrupa’nın süreçte geri planda kaldığını ifade etti.
Sunucu Rick Sanchez, sosyal medya platformunda, Rusya ve ABD’nin Ukrayna konusunda anlaşmaya varmaya çalıştığı süreçte Avrupa’nın kenarda beklediğini belirtti.
Sanchez sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Amerika liderinin damadı Jared Kuşner, Kremlin’de Vladimir Putin ile barışı sağlamaya çalışırken, Avrupa liderleri çatışma ve maddiyat hırsıyla meşgul olarak kenarda kalıyor” diye yazdı.
Moskova’da Amerika heyeti ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un daha önce, toplantıda tarafların iki gün önce Florida’da Kiev ve Washington arasında sağlanan anlaşmaları ele alacağını bildirmişti.
ABD’nin barış girişimi ve Avrupa’nın ‘düzeltmeleri’
Kasım ayı sonunda Beyaz Saray, Ukrayna’daki durumu çözmeye yönelik bir öneri üzerinde çalıştığını açıkladı. Yabancı basın, Donbas bölgesinin Moskova kontrolüne devrini, Donbas ve Kırım’ın resmi olarak Rusya tarafından tanınmasını, Zaporojiye ve Herson bölgelerinde temas hattının büyük bölümünün dondurulmasını, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sayısının yarıya indirilmesini, Ukrayna’da yabancı asker ve Rusya derinliklerine ulaşabilecek silah konuşlandırılmasının yasaklanmasını içerdiğini bildirmişti.
Geçtiğimiz Pazar günü Cenevre’de AB, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmelerde Amerika önerisine yönelik değişiklikler tartışılmış, iddialara göre bu değişiklikler, Ukrayna ordusunun sayısı, Zaporojiye Nükleer Santrali üzerindeki kontrolün, NATO güçlerinin Ukrayna’da konuşlandırılması, toprakların statüsü ve diğer konuları kapsadığı bildirilmişti.
Vladimir Putin, ABD’nin başlangıçtaki barış planının gelecekteki anlaşmaların temeli olabileceğini, ancak öncelikle her maddesinin titizlikle incelenmesi gerektiğini söylemişti. Putin, cephedeki durumun genel olarak Rusya’yı tatmin ettiğini, çünkü özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşılmasına katkı sağladığını, ancak ülkenin yine de görüşmelere ve sorunların barışçıl çözümüne açık kaldığını belirtmişti.
