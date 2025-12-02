Putin, ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steven Witkoff’u Kremlin’de kabul etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/putin-abd-baskaninin-ozel-temsilcisi-steven-witkoffu-kremlinde-kabul-etti-1101490402.html
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steven Witkoff ile bir araya geldi. Görüşmeye Rusya’dan Yuriy Uşakov ve Kirill... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
Görüşmede Rusya’yı temsilen Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev yer aldı.Amerikan heyetinde ise iş dünyasının tanınmış isimlerinden girişimci ve yatırımcı Jared Kushner yer aldı. Kushner, aynı zamanda ‘Affinity Partners’ adlı yatırım şirketinin kurucusu olarak da biliniyor ve daha önce ABD yönetimlerinde dış politika konularında danışmanlık yapmıştı.Bu, Donald Trump'ın temsilcisinin bu yılki altıncı ziyareti. Putin'e Kiev yetkilileriyle üzerinde mutabık kalınan barış planını sunması bekleniyor.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov daha önce, iki gün önce Florida'da yapılan görüşmelerde Kiev ve Washington arasında varılan anlaşmanın ele alınacağını belirtmişti.Yabancı basında çıkan haberlere göre, görüşülen konular arasında toprak takası, güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın NATO'ya katılamasının imkansızlığı yer aldı. Tarafların tüm konularda nihai bir çözüme varamadığı belirtildi. Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Carolyn Levitt, çatışmanın çözümüne yönelik ilk planın önemli ölçüde revize edildiğini açıkladı.
20:07 02.12.2025 (güncellendi: 21:04 02.12.2025)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steven Witkoff ile bir araya geldi. Görüşmeye Rusya’dan Yuriy Uşakov ve Kirill Dmitriyev, ABD tarafında ise iş insanı Jared Kushner katıldı.
Görüşmede Rusya’yı temsilen Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev yer aldı.
Amerikan heyetinde ise iş dünyasının tanınmış isimlerinden girişimci ve yatırımcı Jared Kushner yer aldı. Kushner, aynı zamanda ‘Affinity Partners’ adlı yatırım şirketinin kurucusu olarak da biliniyor ve daha önce ABD yönetimlerinde dış politika konularında danışmanlık yapmıştı.
Bu, Donald Trump'ın temsilcisinin bu yılki altıncı ziyareti. Putin'e Kiev yetkilileriyle üzerinde mutabık kalınan barış planını sunması bekleniyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov daha önce, iki gün önce Florida'da yapılan görüşmelerde Kiev ve Washington arasında varılan anlaşmanın ele alınacağını belirtmişti.
Yabancı basında çıkan haberlere göre, görüşülen konular arasında toprak takası, güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın NATO'ya katılamasının imkansızlığı yer aldı. Tarafların tüm konularda nihai bir çözüme varamadığı belirtildi.
Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Carolyn Levitt, çatışmanın çözümüne yönelik ilk planın önemli ölçüde revize edildiğini açıkladı.