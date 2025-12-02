https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/trafik-sigortasinda-yeni-donem-hangi-araca-ne-kadar-prim-geldi-1101469869.html

Trafik sigortasında yeni dönem: Hangi araca ne kadar prim geldi?

02.12.2025

Trafik sigortası poliçe primleri güncellenirken 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak yeni düzenlemelerle hem fiyatlar hem de kurallar yeniden şekillendi. Türkiye genelindeki farklı şehir ve araç gruplarında primler artarken, sigorta basamak sistemi de köklü değişime uğradı.Sigorta Bilgi Merkezi verilerine göre İstanbul’da otomobil sahibi bir sürücü, aracını dördüncü basamaktan sigortalatmak isterse 15 bin 60 TL ödemek zorunda. NTV'nin haberine göre, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılması halinde ceza uygulanacak ve araç bağlanacak.Primlere ortalama olarak yüzde bir zam yapıldıYeni tarife ile primlerde ortalama yüzde bir artış gerçekleşti.Şehir şehir güncel rakamlar şöyle:İstanbulRiskli ve risksiz sürücü arasındaki fark yüzde beş yüz seviyelerinde.AnkaraİzmirTicari taksilerin trafik sigortası rekor seviyeye çıktıİstanbulAnkaraİzmirBasamak sistemi değişti: Hasarsız sürücü korunacakEski düzenlemede yeni araç alan bir sürücünün basamağı otomatik olarak dördüncü basamağa düşüyordu. Bu uygulama, sekizinci basamaktaki hasarsız sürücüyü cezalandırırken, birinci basamaktaki riskli sürücüyü ödüllendiriyordu.Yeni düzenlemeye göre:Poliçeyi erken yenileyene önemli uyarıYeni düzenleme ile:

