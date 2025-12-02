Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/trafik-sigortasinda-yeni-donem-hangi-araca-ne-kadar-prim-geldi-1101469869.html
Trafik sigortasında yeni dönem: Hangi araca ne kadar prim geldi?
Trafik sigortasında yeni dönem: Hangi araca ne kadar prim geldi?
Sputnik Türkiye
Trafik sigortası primleri güncellendi; İstanbul’da otomobil için taban prim 15 bin 60 TL oldu. Riskli sürücüler için primler 45 bin TL’ye, ticari taksilerde... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T10:39+0300
2025-12-02T10:40+0300
ekonomi̇
sigorta
sigorta primleri
araç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100461264_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_7e5fe2022982c8186a48ac56907abb58.jpg
Trafik sigortası poliçe primleri güncellenirken 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak yeni düzenlemelerle hem fiyatlar hem de kurallar yeniden şekillendi. Türkiye genelindeki farklı şehir ve araç gruplarında primler artarken, sigorta basamak sistemi de köklü değişime uğradı.Sigorta Bilgi Merkezi verilerine göre İstanbul’da otomobil sahibi bir sürücü, aracını dördüncü basamaktan sigortalatmak isterse 15 bin 60 TL ödemek zorunda. NTV'nin haberine göre, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılması halinde ceza uygulanacak ve araç bağlanacak.Primlere ortalama olarak yüzde bir zam yapıldıYeni tarife ile primlerde ortalama yüzde bir artış gerçekleşti.Şehir şehir güncel rakamlar şöyle:İstanbulRiskli ve risksiz sürücü arasındaki fark yüzde beş yüz seviyelerinde.AnkaraİzmirTicari taksilerin trafik sigortası rekor seviyeye çıktıİstanbulAnkaraİzmirBasamak sistemi değişti: Hasarsız sürücü korunacakEski düzenlemede yeni araç alan bir sürücünün basamağı otomatik olarak dördüncü basamağa düşüyordu. Bu uygulama, sekizinci basamaktaki hasarsız sürücüyü cezalandırırken, birinci basamaktaki riskli sürücüyü ödüllendiriyordu.Yeni düzenlemeye göre:Poliçeyi erken yenileyene önemli uyarıYeni düzenleme ile:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/aymden-kritik-ehliyet-karari-aday-suruculerin-belgesi-iptal-edilemeyecek-1101466809.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100461264_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_31530f84c6cc73a7ae3e12f255bf4ae0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sigorta, sigorta primleri, araç
sigorta, sigorta primleri, araç

Trafik sigortasında yeni dönem: Hangi araca ne kadar prim geldi?

10:39 02.12.2025 (güncellendi: 10:40 02.12.2025)
© Mustafa Mert Karacaİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
© Mustafa Mert Karaca
Abone ol
Trafik sigortası primleri güncellendi; İstanbul’da otomobil için taban prim 15 bin 60 TL oldu. Riskli sürücüler için primler 45 bin TL’ye, ticari taksilerde ise 121 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Trafik sigortası poliçe primleri güncellenirken 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak yeni düzenlemelerle hem fiyatlar hem de kurallar yeniden şekillendi. Türkiye genelindeki farklı şehir ve araç gruplarında primler artarken, sigorta basamak sistemi de köklü değişime uğradı.
Sigorta Bilgi Merkezi verilerine göre İstanbul’da otomobil sahibi bir sürücü, aracını dördüncü basamaktan sigortalatmak isterse 15 bin 60 TL ödemek zorunda. NTV'nin haberine göre, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılması halinde ceza uygulanacak ve araç bağlanacak.

Primlere ortalama olarak yüzde bir zam yapıldı

Yeni tarife ile primlerde ortalama yüzde bir artış gerçekleşti.
Şehir şehir güncel rakamlar şöyle:

İstanbul

Sıfırıncı basamak (riskli sürücü): 45 bin 181 TL
Sekizinci basamak (düşük risk): 7 bin 530 TL
Riskli ve risksiz sürücü arasındaki fark yüzde beş yüz seviyelerinde.

Ankara

Riskli sürücü: 43 bin 902 TL
Düşük risk: 7 bin 317 TL

İzmir

Riskli sürücü: 42 bin 623 TL
Düşük risk: 7 bin 104 TL

Ticari taksilerin trafik sigortası rekor seviyeye çıktı

İstanbul

Sıfırıncı basamak: 121 bin 397 TL
Sekizinci basamak: 20 bin 233 TL

Ankara

117 bin 961 TL – 19 bin 660 TL

İzmir

114 bin 526 TL – 19 bin 88 TL

Basamak sistemi değişti: Hasarsız sürücü korunacak

Eski düzenlemede yeni araç alan bir sürücünün basamağı otomatik olarak dördüncü basamağa düşüyordu. Bu uygulama, sekizinci basamaktaki hasarsız sürücüyü cezalandırırken, birinci basamaktaki riskli sürücüyü ödüllendiriyordu.
Yeni düzenlemeye göre:
Sürücü sekizinci basamaktaysa, yeni aldığı araçta da sekizinci basamak uygulanacak.
Birinci basamaktaki riskli sürücü ise yeni aldığı araçta da birinci basamak üzerinden sigortalanacak.
Mevcut aracını satıp yeni araç alan sürücülerin basamağı değişmeyecek.

Poliçeyi erken yenileyene önemli uyarı

Yeni düzenleme ile:
Poliçesini erken yenileyen bir sürücü,
Yeni poliçenin devreye gireceği tarihe kadar kaza yaparsa,
Bir sonraki yenilemede hasarsızlık basamağı bir kademe düşürülecek.
Aday sürücü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
TÜRKİYE
AYM’den kritik ehliyet kararı: Aday sürücülerin belgesi iptal edilemeyecek
09:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала