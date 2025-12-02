Trafik sigortasında yeni dönem: Hangi araca ne kadar prim geldi?
10:39 02.12.2025 (güncellendi: 10:40 02.12.2025)
Trafik sigortası primleri güncellendi; İstanbul’da otomobil için taban prim 15 bin 60 TL oldu. Riskli sürücüler için primler 45 bin TL’ye, ticari taksilerde ise 121 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Trafik sigortası poliçe primleri güncellenirken 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak yeni düzenlemelerle hem fiyatlar hem de kurallar yeniden şekillendi. Türkiye genelindeki farklı şehir ve araç gruplarında primler artarken, sigorta basamak sistemi de köklü değişime uğradı.
Sigorta Bilgi Merkezi verilerine göre İstanbul’da otomobil sahibi bir sürücü, aracını dördüncü basamaktan sigortalatmak isterse 15 bin 60 TL ödemek zorunda. NTV'nin haberine göre, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılması halinde ceza uygulanacak ve araç bağlanacak.
Primlere ortalama olarak yüzde bir zam yapıldı
Yeni tarife ile primlerde ortalama yüzde bir artış gerçekleşti.
Şehir şehir güncel rakamlar şöyle:
İstanbul
Sıfırıncı basamak (riskli sürücü): 45 bin 181 TL
Sekizinci basamak (düşük risk): 7 bin 530 TL
Riskli ve risksiz sürücü arasındaki fark yüzde beş yüz seviyelerinde.
Ankara
Riskli sürücü: 43 bin 902 TL
Düşük risk: 7 bin 317 TL
İzmir
Riskli sürücü: 42 bin 623 TL
Düşük risk: 7 bin 104 TL
Ticari taksilerin trafik sigortası rekor seviyeye çıktı
İstanbul
Sıfırıncı basamak: 121 bin 397 TL
Sekizinci basamak: 20 bin 233 TL
Ankara
117 bin 961 TL – 19 bin 660 TL
İzmir
114 bin 526 TL – 19 bin 88 TL
Basamak sistemi değişti: Hasarsız sürücü korunacak
Eski düzenlemede yeni araç alan bir sürücünün basamağı otomatik olarak dördüncü basamağa düşüyordu. Bu uygulama, sekizinci basamaktaki hasarsız sürücüyü cezalandırırken, birinci basamaktaki riskli sürücüyü ödüllendiriyordu.
Yeni düzenlemeye göre:
Sürücü sekizinci basamaktaysa, yeni aldığı araçta da sekizinci basamak uygulanacak.
Birinci basamaktaki riskli sürücü ise yeni aldığı araçta da birinci basamak üzerinden sigortalanacak.
Mevcut aracını satıp yeni araç alan sürücülerin basamağı değişmeyecek.
Poliçeyi erken yenileyene önemli uyarı
Yeni düzenleme ile:
Poliçesini erken yenileyen bir sürücü,
Yeni poliçenin devreye gireceği tarihe kadar kaza yaparsa,
Bir sonraki yenilemede hasarsızlık basamağı bir kademe düşürülecek.