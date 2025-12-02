https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/tcmb-zorunlu-karsilik-duzenlemelerinde-guncelleme-yapti-1101462784.html

TCMB, zorunlu karşılık düzenlemelerinde güncelleme yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamasında sadeleşme kapsamında bir dizi değişikliğe gitti. Yurt dışından sağlanan uzun vadeli... 02.12.2025, Sputnik Türkiye

TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında sadeleşmeye gitti. Yurt dışından temin edilen uzun vadeli döviz yükümlülükler için uygulanan 'sıfır zorunlu karşılık' uygulaması artık devam etmeyecek.Döviz ve altın mevduat hesaplarındaki zorunlu karşılık oran farklılıkları giderilirken, uzun vadeli yabancı para mevduat dışı yükümlülüklerin oranları da düşürüldü. 2022’de kapsam dahil edilen finansman şirketlerinin yurt içi bankalara olan yükümlülükleri yeniden kapsam dışı bırakıldı.Sadeleşme kapsamında kısa vadeli döviz mevduat/katılım fonlarının oranı yüzde 32’den yüzde 30’a, uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 26’ya sabitlendi. Kıymetli maden depo hesaplarında ise kısa vadeli oran yüzde 28’den yüzde 30’a yükseltilirken, uzun vadeli hesaplarda yüzde 26’ya çekildi.Yabancı para yükümlülüklerde ise 1 yıl ve altı oran sabit tutulurken, 2 yıla kadar yüzde 16’dan yüzde 10’a, 3 yıla kadar yüzde 11’den yüzde 8’e, 5 yıla kadar yüzde 7’den yüzde 3’e ve 5 yıldan uzun vadeli yükümlülüklerde yüzde 5’ten yüzde 0’a düşürüldü. Ayrıca kredi büyümesi sınırlaması uygulamasının süresi 1 yıl daha uzatıldı.Zorunlu karşılık nedir?Bankalar ellerinde tuttuğu mevduatın belli bir oranını TCMB’de veya rezerv olarak tutmak zorunda. Bu, paranın dolaşımını ve bankaların kredi verme kapasitesini kontrol etmek için yapılır.

