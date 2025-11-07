TCMB Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/tcmb-baskani-karahandan-asgari-ucret-aciklamasi-1100815087.html
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın dördüncü Enflasyon Raporu toplantısında ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Karahan, 2025 yılı sonu için enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığında öngördüklerini söyledi.Başkan Karahan, “2026 sonu için tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz” ifadelerini kullandı.'Asgari ücrette belirleyici konumda değiliz'Sunumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, asgari ücret konusundaki soruya yant verdi. TCMB Başkanı, “Her şeyden önce ücret konusunda belirleyici ve tavsiye veren konumda değiliz. Bu konuda çalışmalar yürütecek olan ilgili kurul var. Bizim için önemli olan, yüksek enflasyonun ücretleri reel olarak eritmemesi. Enflasyonla mücadele, en çok düşük gelir gruplarının refah seviyesini artırır. Bu nedenle yaptığımız işi esasen bu açıdan önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.
12:19 07.11.2025 (güncellendi: 12:25 07.11.2025)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 31-33 aralığında olacağını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Karahan, asgari ücretle ilgili bir soruya "Her şeyden önce ücret konusunda belirleyici ve tavsiye veren konumda değiliz" yanıtını verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın dördüncü Enflasyon Raporu toplantısında ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Karahan, 2025 yılı sonu için enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığında öngördüklerini söyledi.
Başkan Karahan, “2026 sonu için tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz” ifadelerini kullandı.
'Asgari ücrette belirleyici konumda değiliz'
Sunumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, asgari ücret konusundaki soruya yant verdi. TCMB Başkanı, “Her şeyden önce ücret konusunda belirleyici ve tavsiye veren konumda değiliz. Bu konuda çalışmalar yürütecek olan ilgili kurul var. Bizim için önemli olan, yüksek enflasyonun ücretleri reel olarak eritmemesi. Enflasyonla mücadele, en çok düşük gelir gruplarının refah seviyesini artırır. Bu nedenle yaptığımız işi esasen bu açıdan önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.