TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 merkezi yönetim bütçesini kabul etti
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 merkezi yönetim bütçesini kabul etti
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifini kabul etti. 15 maddeden oluşan bütçe... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2026 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.15 maddeden oluşan bütçe kanun teklifine, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine 50 milyar lira eklenerek genel bütçe gideri 18.8 trilyon liraya çıkarıldı.Gelir tarafında, 2026 yılı beyana dayanan KDV tutarına da 50 milyar lira eklenerek toplam genel bütçe geliri 16.08 trilyon liraya yükseltildi.Teklifin 4. maddesiyle bazı kamu çalışanlarının tazminat göstergelerinde artış yapılması oy birliğiyle kararlaştırıldı. Bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulu’nda 8 Aralık Pazartesi başlayacak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 merkezi yönetim bütçesini kabul etti

00:35 02.12.2025 (güncellendi: 00:39 02.12.2025)
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifini kabul etti. 15 maddeden oluşan bütçe kanun teklifine, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine 50 milyar lira eklenerek genel bütçe gideri 18.8 trilyon liraya çıkarıldı.
2026 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
15 maddeden oluşan bütçe kanun teklifine, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine 50 milyar lira eklenerek genel bütçe gideri 18.8 trilyon liraya çıkarıldı.
Gelir tarafında, 2026 yılı beyana dayanan KDV tutarına da 50 milyar lira eklenerek toplam genel bütçe geliri 16.08 trilyon liraya yükseltildi.
Teklifin 4. maddesiyle bazı kamu çalışanlarının tazminat göstergelerinde artış yapılması oy birliğiyle kararlaştırıldı.
Bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulu’nda 8 Aralık Pazartesi başlayacak.
Bütçe görüşmelerinde gerginlik: CHP'liler beyaz toros ve zarflı protesto düzenledi, Bakan Tunç 'şov yapıyorsunuz' dedi
25 Kasım, 15:37
