Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/butce-gorusmelerinde-gerginlik-chpliler-beyaz-toros-ve-zarfli-protesto-duzenledi-bakan-tunc-sov-1101275426.html
Bütçe görüşmelerinde gerginlik: CHP'liler beyaz toros ve zarflı protesto düzenledi, Bakan Tunç 'şov yapıyorsunuz' dedi
Bütçe görüşmelerinde gerginlik: CHP'liler beyaz toros ve zarflı protesto düzenledi, Bakan Tunç 'şov yapıyorsunuz' dedi
Sputnik Türkiye
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T15:37+0300
2025-11-25T15:37+0300
poli̇ti̇ka
adalet bakanlığı
veli ağbaba
chp
yılmaz tunç
chp kadın kolları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101276585_0:0:1506:847_1920x0_80_0_0_0b145038df4068c3d69acbbfc94592d5.png
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülüyor.Bütçe görüşmelerine protestoGörüşmeler öncesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarından oluşan dövizin yer aldığı kafesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a gösterdi. Bunun üzerine Tunç, "Adalet var, ayrıcalık yok." ifadesini kullandı. CHP milletvekillerinin beyaz renkli toros model otomobilin maketini göstermesine karşılık Tunç, "1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız." dedi.Kadın cinayetleri: Cezaları artıran bizizCHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladığı sırada Bakan Tunç'un yanına gelerek elindeki siyah zarfları bıraktı.Kadına yönelik şiddetle ilgili kendisine mektuplar geldiğini belirten Kaya, "Kadına yönelik şiddet politiktir." dedi. Bunun üzerine sunumuna ara veren Tunç, "Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadına şiddette cezaları artıran biziz. Siz kadına şiddetle ilgili ne yaptınız? Onu söyleyin. Şov yapmayın, şov yapıyorsunuz. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız. Böyle bir saygısızlık olabilir mi?" diye konuştu.Bunun üzerine Komisyon Başkanı Muş'un görüşmelere ara vermesinin ardından Bakan Tunç, salondan ayrıldı.Aranın ardından tekrar toplantıyı açan Komisyon Başkanı Mehmet Muş, toplantının düzen içerisinde yapılmasının kendisinin en temel görevi olduğunu belirtti. Muş, konuşmasına başlayan Bakan Tunç'un önüne geçilerek yapılan eylemi tasvip etmediğini vurguladı.Yılmaz Tunç, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumuna devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/turizm-ve-vakiflarla-ilgili-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi--1101169600.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101276585_105:0:1234:847_1920x0_80_0_0_61fa20b702c82946421537304fd524e0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adalet bakanlığı, veli ağbaba, chp, yılmaz tunç, chp kadın kolları
adalet bakanlığı, veli ağbaba, chp, yılmaz tunç, chp kadın kolları

Bütçe görüşmelerinde gerginlik: CHP'liler beyaz toros ve zarflı protesto düzenledi, Bakan Tunç 'şov yapıyorsunuz' dedi

15:37 25.11.2025
Ağbaba ve Tunç
Ağbaba ve Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
Abone ol
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülüyor.

Bütçe görüşmelerine protesto

Görüşmeler öncesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarından oluşan dövizin yer aldığı kafesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a gösterdi.
Bunun üzerine Tunç, "Adalet var, ayrıcalık yok." ifadesini kullandı. CHP milletvekillerinin beyaz renkli toros model otomobilin maketini göstermesine karşılık Tunç, "1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız." dedi.

Kadın cinayetleri: Cezaları artıran biziz

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladığı sırada Bakan Tunç'un yanına gelerek elindeki siyah zarfları bıraktı.
Kadına yönelik şiddetle ilgili kendisine mektuplar geldiğini belirten Kaya, "Kadına yönelik şiddet politiktir." dedi. Bunun üzerine sunumuna ara veren Tunç, "Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadına şiddette cezaları artıran biziz. Siz kadına şiddetle ilgili ne yaptınız? Onu söyleyin. Şov yapmayın, şov yapıyorsunuz. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız. Böyle bir saygısızlık olabilir mi?" diye konuştu.
Bunun üzerine Komisyon Başkanı Muş'un görüşmelere ara vermesinin ardından Bakan Tunç, salondan ayrıldı.
Aranın ardından tekrar toplantıyı açan Komisyon Başkanı Mehmet Muş, toplantının düzen içerisinde yapılmasının kendisinin en temel görevi olduğunu belirtti. Muş, konuşmasına başlayan Bakan Tunç'un önüne geçilerek yapılan eylemi tasvip etmediğini vurguladı.
Yılmaz Tunç, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumuna devam etti.
TBMM Genel Kurulunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker seçildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
TÜRKİYE
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
21 Kasım, 02:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала