Bütçe görüşmelerinde gerginlik: CHP'liler beyaz toros ve zarflı protesto düzenledi, Bakan Tunç 'şov yapıyorsunuz' dedi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. 25.11.2025, Sputnik Türkiye

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülüyor.Bütçe görüşmelerine protestoGörüşmeler öncesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarından oluşan dövizin yer aldığı kafesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a gösterdi. Bunun üzerine Tunç, "Adalet var, ayrıcalık yok." ifadesini kullandı. CHP milletvekillerinin beyaz renkli toros model otomobilin maketini göstermesine karşılık Tunç, "1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız." dedi.Kadın cinayetleri: Cezaları artıran bizizCHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladığı sırada Bakan Tunç'un yanına gelerek elindeki siyah zarfları bıraktı.Kadına yönelik şiddetle ilgili kendisine mektuplar geldiğini belirten Kaya, "Kadına yönelik şiddet politiktir." dedi. Bunun üzerine sunumuna ara veren Tunç, "Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadına şiddette cezaları artıran biziz. Siz kadına şiddetle ilgili ne yaptınız? Onu söyleyin. Şov yapmayın, şov yapıyorsunuz. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız. Böyle bir saygısızlık olabilir mi?" diye konuştu.Bunun üzerine Komisyon Başkanı Muş'un görüşmelere ara vermesinin ardından Bakan Tunç, salondan ayrıldı.Aranın ardından tekrar toplantıyı açan Komisyon Başkanı Mehmet Muş, toplantının düzen içerisinde yapılmasının kendisinin en temel görevi olduğunu belirtti. Muş, konuşmasına başlayan Bakan Tunç'un önüne geçilerek yapılan eylemi tasvip etmediğini vurguladı.Yılmaz Tunç, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumuna devam etti.

