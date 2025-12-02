Türkiye
Kocaeli'de demir çubukla yaşlı adamı öldüren katil zanlısından ilginç savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
Kocaeli’de demir çubukla yaşlı adamı öldüren katil zanlısından ilginç savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 70 yaşındaki Birol Şakir Kaya'yı başına demir çubukla vurarak öldüren sanık T.Ç., mahkemede "Benim öldürdüğüm adam plastikti...
Kocaeli’de pazarda tartıştığı Birol Şakir Kaya’yı (70) başına demir çubukla vurarak öldüren sanık T.Ç. (25), yargılandığı davada ilginç bir savunma yaptı. Sanık, öldürdüğü kişinin “yapay zekâ” olduğunu iddia etse de mahkeme bu savunmayı dikkate almayarak ağırlaştırılmış müebbet hükmü verdi.Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık SEGBİS ile katıldı.Maktul Kaya’nın kızları, şikâyetlerinin sürdüğünü belirterek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.Müşteki avukatı ise suçun sabit olduğunu vurgulayıp, “İndirim uygulanmasın” dedi.Sanıktan akıl almaz savunma: 'Benim öldürdüğüm yapay zekâydı'Söz verilen sanık T.Ç., Kaya ile aralarının iyi olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:“Benim öldürdüğüm adam plastikti, yapay zekâ gibi bir şey. Şakir amca yaşıyor, bunu kanıtlayabilirim. Kesinlikle ölmedi, benim öldürdüğüm kişi yapay zekâydı.”Sanık avukatı ise müvekkilinin cezai ehliyetinin olmadığını savunarak yeniden rapor talep etti.Mahkeme heyeti, sanığı “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti.Sanığın akıl sağlığı iddiası mahkeme tarafından kabul edilmedi.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 70 yaşındaki Birol Şakir Kaya’yı başına demir çubukla vurarak öldüren sanık T.Ç., mahkemede “Benim öldürdüğüm adam plastikti, yapay zekâ gibi bir şeydi” savunmasını yaptı. Mahkeme, sanığın akıl sağlığı iddialarını reddederek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Kocaeli’de pazarda tartıştığı Birol Şakir Kaya’yı (70) başına demir çubukla vurarak öldüren sanık T.Ç. (25), yargılandığı davada ilginç bir savunma yaptı. Sanık, öldürdüğü kişinin “yapay zekâ” olduğunu iddia etse de mahkeme bu savunmayı dikkate almayarak ağırlaştırılmış müebbet hükmü verdi.
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık SEGBİS ile katıldı.
Maktul Kaya’nın kızları, şikâyetlerinin sürdüğünü belirterek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.
Müşteki avukatı ise suçun sabit olduğunu vurgulayıp, “İndirim uygulanmasın” dedi.

Sanıktan akıl almaz savunma: 'Benim öldürdüğüm yapay zekâydı'

Söz verilen sanık T.Ç., Kaya ile aralarının iyi olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
“Benim öldürdüğüm adam plastikti, yapay zekâ gibi bir şey. Şakir amca yaşıyor, bunu kanıtlayabilirim. Kesinlikle ölmedi, benim öldürdüğüm kişi yapay zekâydı.”
Sanık avukatı ise müvekkilinin cezai ehliyetinin olmadığını savunarak yeniden rapor talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığı “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti.

Sanığın akıl sağlığı iddiası mahkeme tarafından kabul edilmedi.
