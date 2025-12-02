Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/sicakliklar-batida-artarken-doguda-saganak-sis-ve-kar-yagisi-bekleniyor--1101463710.html
Sıcaklıklar batıda artarken doğuda sağanak, sis ve kar yağışı bekleniyor
Sıcaklıklar batıda artarken doğuda sağanak, sis ve kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı batıda 3 derece artıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu... 02.12.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Aralık Salı günü hava durumu tahminlerine göre Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
Sıcaklıklar batıda artarken doğuda sağanak, sis ve kar yağışı bekleniyor

06:58 02.12.2025
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı batıda 3 derece artıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da sabah saatlerinde sis etkili olacak. Doğu bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Aralık Salı günü hava durumu tahminlerine göre Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

MARMARA

Bursa – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale – 17°C: Parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli – 13°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE

Afyonkarahisar – 12°C: Parçalı ve az bulutlu
Denizli – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
İzmir – 18°C: Parçalı ve az bulutlu
Muğla – 16°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana – 21°C: Az bulutlu
Antalya – 22°C: Parçalı ve az bulutlu
Hatay – 18°C: Az bulutlu
Isparta – 15°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara – 11°C: Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 11°C: Parçalı ve az bulutlu
Konya – 11°C: Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir – 8°C: Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu – 12°C: Parçalı ve az bulutlu
Düzce – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
Sinop – 17°C: Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak – 14°C: Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 13°C: Parçalı bulutlu
Rize – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak
Samsun – 16°C: Parçalı bulutlu
Trabzon – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 5°C: Parçalı ve çok bulutlu
Kars – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur, karla karışık yağmur; yükseklerde kar
Malatya – 9°C: Parçalı bulutlu
Van – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur; yükseklerde kar

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Batman – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
Diyarbakır – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep – 16°C: Parçalı bulutlu
Mardin – 13°C: Parçalı bulutlu
