Sıcaklıklar batıda artarken doğuda sağanak, sis ve kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı batıda 3 derece artıyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da sabah saatlerinde sis etkili olacak. Doğu bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Aralık Salı günü hava durumu tahminlerine göre Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
MARMARA
Bursa – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale – 17°C: Parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli – 13°C: Parçalı ve az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar – 12°C: Parçalı ve az bulutlu
Denizli – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
İzmir – 18°C: Parçalı ve az bulutlu
Muğla – 16°C: Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana – 21°C: Az bulutlu
Antalya – 22°C: Parçalı ve az bulutlu
Hatay – 18°C: Az bulutlu
Isparta – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara – 11°C: Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 11°C: Parçalı ve az bulutlu
Konya – 11°C: Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir – 8°C: Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu – 12°C: Parçalı ve az bulutlu
Düzce – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
Sinop – 17°C: Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak – 14°C: Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 13°C: Parçalı bulutlu
Rize – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak
Samsun – 16°C: Parçalı bulutlu
Trabzon – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 5°C: Parçalı ve çok bulutlu
Kars – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur, karla karışık yağmur; yükseklerde kar
Malatya – 9°C: Parçalı bulutlu
Van – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur; yükseklerde kar
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Batman – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
Diyarbakır – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep – 16°C: Parçalı bulutlu
Mardin – 13°C: Parçalı bulutlu