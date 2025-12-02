https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/sicakliklar-batida-artarken-doguda-saganak-sis-ve-kar-yagisi-bekleniyor--1101463710.html

Sıcaklıklar batıda artarken doğuda sağanak, sis ve kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Aralık Salı günü hava durumu tahminlerine göre Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

