https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/yilin-son-super-ayi-izleme-rehberi-aralikta-goklerde-buyuleyici-bir-manzara-1101457150.html

Yılın son Süper Ay'ı izleme rehberi: Aralıkta göklerde büyüleyici bir manzara

Yılın son Süper Ay'ı izleme rehberi: Aralıkta göklerde büyüleyici bir manzara

Sputnik Türkiye

Yılın son süper ay'ı Aralık ayında gökyüzünde görülecek. NASA'ya göre bu süper ay, yılın en sönük ayından yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak... 01.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-01T17:57+0300

2025-12-01T17:57+0300

2025-12-01T17:57+0300

yaşam

nasa

dünya

ay

süper ay

gelgit

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089376519_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_68bf25ed5dca919444439e3adaceabdf.jpg

Gökbilim meraklıları için yılın son görsel şöleni yaklaşıyor. Aralık ayında gözlemlenecek Süper Ay, yılın üçüncü ve son Süper Ay'ı olacak. NASA'nın verilerine göre bu özel dolunay, yılın en sönük ayından yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek.Süper ay, Ay'ın Dünya etrafındaki eliptik yörüngesinde bize en yakın konuma geldiğinde oluşuyor. Ay'ın yörüngesi mükemmel bir daire olmadığı için zaman zaman Dünya'ya daha yakın, zaman zaman daha uzak konumlara geliyor.Çıplak gözle fark etmek zor olabilirUzmanlar, Süper Ay'ı izlemek için özel bir ekipmana ihtiyaç olmadığını belirtiyor. Ancak Hertfordshire Üniversitesi'nden gökbilimci William Alston, çıplak gözle ince değişikliği fark etmenin zor olabileceğini ifade ediyor.Süper ay sırasında Ay'ın Dünya'ya daha yakın olması nedeniyle gelgitlerde hafif bir artış olabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, bu farkın çok belirgin olmayacağının altını çiziyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/aslan-terbiyecisi-olmayi-hayal-ediyordu-brezilyada-19-yasindaki-genc-kafese-girince-hayatini-1101456475.html

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nasa, dünya, ay, süper ay, gelgit