https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/yilin-son-super-ayi-izleme-rehberi-aralikta-goklerde-buyuleyici-bir-manzara-1101457150.html
Yılın son Süper Ay'ı izleme rehberi: Aralıkta göklerde büyüleyici bir manzara
Yılın son Süper Ay'ı izleme rehberi: Aralıkta göklerde büyüleyici bir manzara
Sputnik Türkiye
Yılın son süper ay'ı Aralık ayında gökyüzünde görülecek. NASA'ya göre bu süper ay, yılın en sönük ayından yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak... 01.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-01T17:57+0300
2025-12-01T17:57+0300
2025-12-01T17:57+0300
yaşam
nasa
dünya
ay
süper ay
gelgit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089376519_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_68bf25ed5dca919444439e3adaceabdf.jpg
Gökbilim meraklıları için yılın son görsel şöleni yaklaşıyor. Aralık ayında gözlemlenecek Süper Ay, yılın üçüncü ve son Süper Ay'ı olacak. NASA'nın verilerine göre bu özel dolunay, yılın en sönük ayından yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek.Süper ay, Ay'ın Dünya etrafındaki eliptik yörüngesinde bize en yakın konuma geldiğinde oluşuyor. Ay'ın yörüngesi mükemmel bir daire olmadığı için zaman zaman Dünya'ya daha yakın, zaman zaman daha uzak konumlara geliyor.Çıplak gözle fark etmek zor olabilirUzmanlar, Süper Ay'ı izlemek için özel bir ekipmana ihtiyaç olmadığını belirtiyor. Ancak Hertfordshire Üniversitesi'nden gökbilimci William Alston, çıplak gözle ince değişikliği fark etmenin zor olabileceğini ifade ediyor.Süper ay sırasında Ay'ın Dünya'ya daha yakın olması nedeniyle gelgitlerde hafif bir artış olabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, bu farkın çok belirgin olmayacağının altını çiziyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/aslan-terbiyecisi-olmayi-hayal-ediyordu-brezilyada-19-yasindaki-genc-kafese-girince-hayatini-1101456475.html
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089376519_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d781dd8abddcc602b034bf315b9f2ab0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nasa, dünya, ay, süper ay, gelgit
nasa, dünya, ay, süper ay, gelgit
Yılın son Süper Ay'ı izleme rehberi: Aralıkta göklerde büyüleyici bir manzara
Yılın son süper ay'ı Aralık ayında gökyüzünde görülecek. NASA'ya göre bu süper ay, yılın en sönük ayından yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek.
Gökbilim meraklıları için yılın son görsel şöleni yaklaşıyor. Aralık ayında gözlemlenecek Süper Ay, yılın üçüncü ve son Süper Ay'ı olacak. NASA'nın verilerine göre bu özel dolunay, yılın en sönük ayından yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek.
Süper ay, Ay'ın Dünya etrafındaki eliptik yörüngesinde bize en yakın konuma geldiğinde oluşuyor. Ay'ın yörüngesi mükemmel bir daire olmadığı için zaman zaman Dünya'ya daha yakın, zaman zaman daha uzak konumlara geliyor.
Çıplak gözle fark etmek zor olabilir
Uzmanlar, Süper Ay'ı izlemek için özel bir ekipmana ihtiyaç olmadığını belirtiyor. Ancak Hertfordshire Üniversitesi'nden gökbilimci William Alston, çıplak gözle ince değişikliği fark etmenin zor olabileceğini ifade ediyor.
Süper ay sırasında Ay'ın Dünya'ya daha yakın olması nedeniyle gelgitlerde hafif bir artış olabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, bu farkın çok belirgin olmayacağının altını çiziyor.