SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında karar çıktı: 102 yıl hapis cezası verildi
Yılın son Süper Ay'ı izleme rehberi: Aralıkta göklerde büyüleyici bir manzara
Yılın son Süper Ay'ı izleme rehberi: Aralıkta göklerde büyüleyici bir manzara
Yılın son süper ay'ı Aralık ayında gökyüzünde görülecek. NASA'ya göre bu süper ay, yılın en sönük ayından yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak... 01.12.2025, Sputnik Türkiye
Yılın son Süper Ay'ı izleme rehberi: Aralıkta göklerde büyüleyici bir manzara

17:57 01.12.2025
© AA / İsa TerliSüper Ay
Süper Ay - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
© AA / İsa Terli
Yılın son süper ay'ı Aralık ayında gökyüzünde görülecek. NASA'ya göre bu süper ay, yılın en sönük ayından yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek.
Gökbilim meraklıları için yılın son görsel şöleni yaklaşıyor. Aralık ayında gözlemlenecek Süper Ay, yılın üçüncü ve son Süper Ay'ı olacak. NASA'nın verilerine göre bu özel dolunay, yılın en sönük ayından yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek.
Süper ay, Ay'ın Dünya etrafındaki eliptik yörüngesinde bize en yakın konuma geldiğinde oluşuyor. Ay'ın yörüngesi mükemmel bir daire olmadığı için zaman zaman Dünya'ya daha yakın, zaman zaman daha uzak konumlara geliyor.

Çıplak gözle fark etmek zor olabilir

Uzmanlar, Süper Ay'ı izlemek için özel bir ekipmana ihtiyaç olmadığını belirtiyor. Ancak Hertfordshire Üniversitesi'nden gökbilimci William Alston, çıplak gözle ince değişikliği fark etmenin zor olabileceğini ifade ediyor.
Süper ay sırasında Ay'ın Dünya'ya daha yakın olması nedeniyle gelgitlerde hafif bir artış olabileceği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, bu farkın çok belirgin olmayacağının altını çiziyor.
