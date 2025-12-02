Şempanzeler şaşırttı: Günlük iki bardağa eşdeğer alkol tüketiyorlar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/sempanzeler-sasirtti-gunluk-iki-bardaga-esdeger-alkol-tuketiyorlar-1101477701.html
Yeni bir araştırma, vahşi şempanzelerin doğal meyve tüketerek günde iki standart içkiye eşdeğer alkol tükettiğini ortaya koydu. 02.12.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101477440_0:738:2240:1998_1920x0_80_0_0_7526b6b16a2f6d9e5e02477403b84e3d.jpg
ABD merkezli Kalifornia Üniversitesi, vahşi şempanzelerin beklenmedik bir alışkanlığını ortaya çıkardı. Doğal meyve tüketerek günde ortalama 14 gram saf alkol tüketen şempanzelerin, bu miktarla iki bardak standart içkiye eşdeğer alkol alımı gerçekleştirdiği bildirildi.Araştırmada, Uganda'daki Ngogo ve Fildişi Sahili'ndeki Taï bölgelerinde şempanzelerin yediği 21 farklı meyve türü incelendi. Bu meyvelerin ortalama alkol içeriğinin ağırlıkça yüzde 0.26 olduğu tespit edildi. Şempanzelerin günde yaklaşık 4.5 kilogram meyve tükettiği düşünüldüğünde, önemli miktarda alkol aldıkları belirlendi.Evrimsel mirasın izleriAraştırma, şempanzelerin görünürde sarhoş olmadıklarını sadece düzenli düşük seviyeli alkol aldıklarını ifade etti. Çalışma, Science Advances dergisinde yayımlandı ve maymunların yanı sıra kuşlar gibi diğer hayvanların da normal beslenmelerinin bir parçası olarak alkol aldığını gösteren bulgulara yer verdi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101477440_0:528:2240:2208_1920x0_80_0_0_74385a3731aa4f155023ff0d1d5d7357.jpg
