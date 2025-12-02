Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/sempanzeler-sasirtti-gunluk-iki-bardaga-esdeger-alkol-tuketiyorlar-1101477701.html
Şempanzeler şaşırttı: Günlük iki bardağa eşdeğer alkol tüketiyorlar
Şempanzeler şaşırttı: Günlük iki bardağa eşdeğer alkol tüketiyorlar
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, vahşi şempanzelerin doğal meyve tüketerek günde iki standart içkiye eşdeğer alkol tükettiğini ortaya koydu. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T13:40+0300
2025-12-02T13:40+0300
yaşam
berkeley üniversitesi
science advances
alkol
şempanze
meyve
araştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101477440_0:738:2240:1998_1920x0_80_0_0_7526b6b16a2f6d9e5e02477403b84e3d.jpg
ABD merkezli Kalifornia Üniversitesi, vahşi şempanzelerin beklenmedik bir alışkanlığını ortaya çıkardı. Doğal meyve tüketerek günde ortalama 14 gram saf alkol tüketen şempanzelerin, bu miktarla iki bardak standart içkiye eşdeğer alkol alımı gerçekleştirdiği bildirildi.Araştırmada, Uganda'daki Ngogo ve Fildişi Sahili'ndeki Taï bölgelerinde şempanzelerin yediği 21 farklı meyve türü incelendi. Bu meyvelerin ortalama alkol içeriğinin ağırlıkça yüzde 0.26 olduğu tespit edildi. Şempanzelerin günde yaklaşık 4.5 kilogram meyve tükettiği düşünüldüğünde, önemli miktarda alkol aldıkları belirlendi.Evrimsel mirasın izleriAraştırma, şempanzelerin görünürde sarhoş olmadıklarını sadece düzenli düşük seviyeli alkol aldıklarını ifade etti. Çalışma, Science Advances dergisinde yayımlandı ve maymunların yanı sıra kuşlar gibi diğer hayvanların da normal beslenmelerinin bir parçası olarak alkol aldığını gösteren bulgulara yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/kopeklerin-genetik-sirri-cogunda-kurt-dnasi-cikti-1101423254.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101477440_0:528:2240:2208_1920x0_80_0_0_74385a3731aa4f155023ff0d1d5d7357.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
berkeley üniversitesi, science advances, alkol, şempanze, meyve, araştırma
berkeley üniversitesi, science advances, alkol, şempanze, meyve, araştırma

Şempanzeler şaşırttı: Günlük iki bardağa eşdeğer alkol tüketiyorlar

13:40 02.12.2025
© AP Photo / Primate SanctuaryChimpanzee Kiko eats wild cherries at the nonprofit Primate Sanctuary in Niagara Falls, N.Y. (File)
Chimpanzee Kiko eats wild cherries at the nonprofit Primate Sanctuary in Niagara Falls, N.Y. (File) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Primate Sanctuary
Abone ol
Yeni bir araştırma, vahşi şempanzelerin doğal meyve tüketerek günde iki standart içkiye eşdeğer alkol tükettiğini ortaya koydu.
ABD merkezli Kalifornia Üniversitesi, vahşi şempanzelerin beklenmedik bir alışkanlığını ortaya çıkardı. Doğal meyve tüketerek günde ortalama 14 gram saf alkol tüketen şempanzelerin, bu miktarla iki bardak standart içkiye eşdeğer alkol alımı gerçekleştirdiği bildirildi.
Araştırmada, Uganda'daki Ngogo ve Fildişi Sahili'ndeki Taï bölgelerinde şempanzelerin yediği 21 farklı meyve türü incelendi. Bu meyvelerin ortalama alkol içeriğinin ağırlıkça yüzde 0.26 olduğu tespit edildi.
Şempanzelerin günde yaklaşık 4.5 kilogram meyve tükettiği düşünüldüğünde, önemli miktarda alkol aldıkları belirlendi.

Evrimsel mirasın izleri

Araştırma, şempanzelerin görünürde sarhoş olmadıklarını sadece düzenli düşük seviyeli alkol aldıklarını ifade etti.
Çalışma, Science Advances dergisinde yayımlandı ve maymunların yanı sıra kuşlar gibi diğer hayvanların da normal beslenmelerinin bir parçası olarak alkol aldığını gösteren bulgulara yer verdi.
Kurt - Moskova - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2025
YAŞAM
Köpeklerin genetik sırrı: Çoğunda kurt DNA'sı çıktı
30 Kasım, 12:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала