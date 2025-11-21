https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/yeni-yonetmelik-geliyor-sok-cihazi-zorunlu-olacak--1101196672.html
Yeni yönetmelik geliyor: Şok cihazı zorunlu olacak
Yeni yönetmelik geliyor: Şok cihazı zorunlu olacak
Türkiye’de her yıl ortalama 100 bin kişi ani kalp durması nedeniyle yaşamını kaybederken, bu ölümlerin büyük bölümünün hastane dışında meydana gelmesi dikkat çekiyor. Bu tablo üzerine, otomatik dış defibrilatörlerin (şok cihazları) bazı yoğun kullanım alanlarında zorunlu hale getirilmesi için son hazırlıklar yapılıyor.Volkan Konak’ın sahnedeki ani ölümüyle yeniden gündeme gelen cihazların, üniversiteler, alışveriş merkezleri, fabrikalar ve benzeri kalabalık alanlarda bulundurulması zorunlu olacak. Düzenlemenin aralık ayında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Doç. Dr. Bülent Erbil, NTV’ye değerlendirmesinde “Yeni yönetmelikle birlikte AVM’ler, havalimanları, otogarlar ve stadyumlar gibi insan yoğunluğu yüksek yerlerde şok cihazı bulundurmak mecburi olacak. Hastane dışında kalp durması yaşayanların hayatta kalma oranı yalnızca yüzde 2.9. Bu oran kabul edilemeyecek kadar düşük” dedi.
