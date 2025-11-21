Türkiye
Yeni yönetmelik geliyor: Şok cihazı zorunlu olacak
Yeni yönetmelik geliyor: Şok cihazı zorunlu olacak
Son dönemde yaşanan kalp krizlerinde müdahalede yetersiz kalınması, yeni bir düzenlemeyi gündeme getirdi. Buna göre otomatik dış defibrilatörlerin (şok cihazları) kalabalık alanlarda bulundurulması zorunlu hale getirilecek.
2025-11-21T22:27+0300
2025-11-21T22:27+0300
Türkiye’de her yıl ortalama 100 bin kişi ani kalp durması nedeniyle yaşamını kaybederken, bu ölümlerin büyük bölümünün hastane dışında meydana gelmesi dikkat çekiyor. Bu tablo üzerine, otomatik dış defibrilatörlerin (şok cihazları) bazı yoğun kullanım alanlarında zorunlu hale getirilmesi için son hazırlıklar yapılıyor.Volkan Konak’ın sahnedeki ani ölümüyle yeniden gündeme gelen cihazların, üniversiteler, alışveriş merkezleri, fabrikalar ve benzeri kalabalık alanlarda bulundurulması zorunlu olacak. Düzenlemenin aralık ayında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Doç. Dr. Bülent Erbil, NTV’ye değerlendirmesinde “Yeni yönetmelikle birlikte AVM’ler, havalimanları, otogarlar ve stadyumlar gibi insan yoğunluğu yüksek yerlerde şok cihazı bulundurmak mecburi olacak. Hastane dışında kalp durması yaşayanların hayatta kalma oranı yalnızca yüzde 2.9. Bu oran kabul edilemeyecek kadar düşük” dedi.
Yeni yönetmelik geliyor: Şok cihazı zorunlu olacak

22:27 21.11.2025
Son dönemde yaşanan kalp krizlerinde müdahalede yetersiz kalınması, yeni bir düzenlemeyi gündeme getirdi. Buna göre otomatik dış defibrilatörlerin (şok cihazları) kalabalık alanlarda bulundurulması zorunlu hale getirilecek.
Türkiye’de her yıl ortalama 100 bin kişi ani kalp durması nedeniyle yaşamını kaybederken, bu ölümlerin büyük bölümünün hastane dışında meydana gelmesi dikkat çekiyor. Bu tablo üzerine, otomatik dış defibrilatörlerin (şok cihazları) bazı yoğun kullanım alanlarında zorunlu hale getirilmesi için son hazırlıklar yapılıyor.
Volkan Konak’ın sahnedeki ani ölümüyle yeniden gündeme gelen cihazların, üniversiteler, alışveriş merkezleri, fabrikalar ve benzeri kalabalık alanlarda bulundurulması zorunlu olacak. Düzenlemenin aralık ayında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Doç. Dr. Bülent Erbil, NTV’ye değerlendirmesinde “Yeni yönetmelikle birlikte AVM’ler, havalimanları, otogarlar ve stadyumlar gibi insan yoğunluğu yüksek yerlerde şok cihazı bulundurmak mecburi olacak. Hastane dışında kalp durması yaşayanların hayatta kalma oranı yalnızca yüzde 2.9. Bu oran kabul edilemeyecek kadar düşük” dedi.
YAŞAM
Ünlü sarkıcı ve sunucu Fatih Ürek kalp krizi geçirdi: 20 dakika boyunca kalbi durdu
15 Ekim, 13:29
