https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/yeni-yonetmelik-geliyor-sok-cihazi-zorunlu-olacak--1101196672.html

Yeni yönetmelik geliyor: Şok cihazı zorunlu olacak

Yeni yönetmelik geliyor: Şok cihazı zorunlu olacak

Sputnik Türkiye

Son dönemde yaşanan kalp krizlerinde müdahalede yetersiz kalınması, yeni bir düzenlemeyi gündeme getirdi. Buna göre otomatik dış defibrilatörlerin (şok... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-21T22:27+0300

2025-11-21T22:27+0300

2025-11-21T22:27+0300

türki̇ye

şok cihazı

kalp

kalp çarpıntısı

kalp hastalıkları

kalp yetmezliği

kalp krizi

sessiz kalp krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101196501_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_76aeb6a48df4196a94ad0bf4de6a799d.jpg

Türkiye’de her yıl ortalama 100 bin kişi ani kalp durması nedeniyle yaşamını kaybederken, bu ölümlerin büyük bölümünün hastane dışında meydana gelmesi dikkat çekiyor. Bu tablo üzerine, otomatik dış defibrilatörlerin (şok cihazları) bazı yoğun kullanım alanlarında zorunlu hale getirilmesi için son hazırlıklar yapılıyor.Volkan Konak’ın sahnedeki ani ölümüyle yeniden gündeme gelen cihazların, üniversiteler, alışveriş merkezleri, fabrikalar ve benzeri kalabalık alanlarda bulundurulması zorunlu olacak. Düzenlemenin aralık ayında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Doç. Dr. Bülent Erbil, NTV’ye değerlendirmesinde “Yeni yönetmelikle birlikte AVM’ler, havalimanları, otogarlar ve stadyumlar gibi insan yoğunluğu yüksek yerlerde şok cihazı bulundurmak mecburi olacak. Hastane dışında kalp durması yaşayanların hayatta kalma oranı yalnızca yüzde 2.9. Bu oran kabul edilemeyecek kadar düşük” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/fatih-urek-kalp-krizi-gecirdi-yogun-bakimda-1100203194.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şok cihazı, kalp, kalp çarpıntısı, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp krizi, sessiz kalp krizi