Rusya Devlet Duması'nda Avrupa’ya Rusya’ya saldırı planlarını unutma çağrısı yapıldı
Rusya Devlet Duması'nda Avrupa’ya Rusya’ya saldırı planlarını unutma çağrısı yapıldı
2025-12-02T19:59+0300
2025-12-02T19:59+0300
dünya
dmitriy belik
rusya
Sivastopol Devlet Duması Milletvekili ve Dış İlişkiler Komitesi üyesi Dmitriy Belik, yaptığı açıklamada Avrupa’yı Rusya’ya saldırı planlarını terk etmeye ve rövanşist eğilimlerden vazgeçmeye çağırdı. Daha önce Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, yaptığı açıklamada Avrupa’nın şu anda Rusya ile bir savaşa hazırlandığını ve sonraki dönemde kıtanın yok olmaktan kurtarılıp kurtarılamayacağının temel mesele haline geleceğini söylemişti.'Rusya’nın Avrupa’yı işgal gibi bir niyeti yok'Dmitriy Belik yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Avrupa’yı işgal gibi bir niyeti yok. Avrupa ise Rusya’ya saldırı planlarını ve düşüncelerini bir daha hatırlamamak üzere bırakmalı ve rövanşist duygularından vazgeçmeli. Aksi halde karşılık gecikmeyecektir” ifadelerini kullandı. Belik, bugün Avrupa’da son seksen yılda görülmemiş ölçüde tehlikeli Avrupa rövanşizmi ve militarizmi eğilimlerinin hakim olduğunu belirterek açıklamasına, “Avrupa kendine gelmeli ve bu rövanşizm eğilimini bastırmalıdır, çünkü tarihin de gösterdiği gibi bu eğilim ne iyi bir sonuca götürür ne de başka bir şeye. Yalnızca zihinlerdeki bir çılgınlığa ve felakete yol açar” diye ekledi.
rusya
19:59 02.12.2025
© Sputnik / Владимир ФедоренкоRusya Devlet Duması
Devlet Duması Milletvekili Belik, Avrupa’nın Rusya’ya saldırı planlarını tamamen unutması gerektiğini söyledi.
Sivastopol Devlet Duması Milletvekili ve Dış İlişkiler Komitesi üyesi Dmitriy Belik, yaptığı açıklamada Avrupa’yı Rusya’ya saldırı planlarını terk etmeye ve rövanşist eğilimlerden vazgeçmeye çağırdı.
Daha önce Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, yaptığı açıklamada Avrupa’nın şu anda Rusya ile bir savaşa hazırlandığını ve sonraki dönemde kıtanın yok olmaktan kurtarılıp kurtarılamayacağının temel mesele haline geleceğini söylemişti.

'Rusya’nın Avrupa’yı işgal gibi bir niyeti yok'

Dmitriy Belik yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Avrupa’yı işgal gibi bir niyeti yok. Avrupa ise Rusya’ya saldırı planlarını ve düşüncelerini bir daha hatırlamamak üzere bırakmalı ve rövanşist duygularından vazgeçmeli. Aksi halde karşılık gecikmeyecektir” ifadelerini kullandı.
Belik, bugün Avrupa’da son seksen yılda görülmemiş ölçüde tehlikeli Avrupa rövanşizmi ve militarizmi eğilimlerinin hakim olduğunu belirterek açıklamasına, “Avrupa kendine gelmeli ve bu rövanşizm eğilimini bastırmalıdır, çünkü tarihin de gösterdiği gibi bu eğilim ne iyi bir sonuca götürür ne de başka bir şeye. Yalnızca zihinlerdeki bir çılgınlığa ve felakete yol açar” diye ekledi.
